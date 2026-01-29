Diputado mexicano atacado en Sinaloa sigue grave y legisladora perdió un ojo

3 minutos

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- El presidente del partido opositor Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, informó este jueves que el diputado Sergio Torres, atacado a balazos tras salir del Congreso de Culiacán (Sinaloa), en el noroeste de México, permanece en estado «delicado»; mientras que la legisladora Elizabeth Montoya, lesionada en el mismo incidente, perdió un ojo.

“Ambos fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas. En el caso de Sergio Torres, su intervención quirúrgica fue exitosa, y ahorita está en un estado delicado, estable; y en el caso de nuestra compañera Elizabeth, ha estado consciente, fue sometida a una intervención importante, perdió un ojo”, declaró el excandidato presidencial durante una conferencia de prensa.

El miércoles, ambos legisladores fueron atacados por un grupo armado cuando salían del recinto legislativo y, de acuerdo con Álvarez Máynez, el evento dejó a otras dos personas heridas.

Sobre el estado del diputado Sergio Torres, detalló que se encuentra bajo observación médica tras recibir heridas de gravedad.

“Ustedes saben, cuando las heridas se dan en la cabeza se tiene un espacio de 48 horas para poder limpiar el cuerpo para poder esperar que baje la inflamación y que los doctores van a tener certeza cuál es el estado y el estado de salud en el que se encuentra”, afirmó.

En cuanto a la diputada Elizabeth Montoya, informó que permanece con vida, aunque con lesiones severas, incluida la pérdida de un ojo, según confirmaron fuentes del partido.

“Y en el caso de nuestra compañera de Montoya. Ha estado consciente, ha estado caminando también recibiendo una intervención importante. Perdió un ojo y tiene también algunas lesiones cerebrales y está siendo atendida”, acotó.

Álvarez Máynez indicó que otras personas que acompañaban a los legisladores también resultaron heridas, pero los más graves fueron los diputados.

Finalmente, el líder de MC sostuvo que el atentado debe analizarse dentro de una crisis más amplia de seguridad en el país.

“Nos corresponde situar este problema en el contexto de la exposición que vivimos en el estado mexicano, de la crisis de pobreza de la ciudad y reforzando nuestro compromiso con una estrategia nacional de pacificación”, acotó.

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Gabinete de Seguridad federal ya «atiende» el ataque armado contra dos diputados locales del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el estado de Sinaloa (noroeste), y afirmó que existe coordinación con el gobierno estatal para esclarecer los hechos.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ordenó al secretario de Seguridad Pública estatal, Oscar Rentería Schazarino, el despliegue de un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

El estado de Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año. EFE

csr/afs/gpv