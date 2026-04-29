Diputado opositor Capriles rechaza que Estado venezolano pague defensa de Maduro en EE.UU.

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Caracas, 29 abr (EFE).- El diputado opositor Henrique Capriles rechazó este miércoles que el Estado venezolano pague la defensa de Nicolás Maduro en el juicio que enfrenta por narcotráfico en Estados Unidos y dijo que el entorno del derrocado presidente tiene la capacidad económica para pagar abogados.

«¿Cuánto va a costar la defensa de Nicolás Maduro?», cuestionó Capriles en una rueda de prensa del grupo parlamentario Libertad.

El también dos veces candidato presidencial manifestó así su desacuerdo con que Estados Unidos haya accedido a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que el Ejecutivo del país suramericano pague los honorarios de los abogados que defienden a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que afrontan en Nueva York, según un documento judicial.

«Estoy seguro de que Nicolás Maduro y su entorno tienen capacidad económica para pagar los abogados», continuó al señalar que «todos» en Venezuela saben que el depuesto mandatario «problemas económicos no tiene».

Capriles además recordó que «a ningún preso político» de los que fueron recientemente liberados en el país suramericano se le permitió una defensa privada.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido licencias enmendadas que autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno venezolano bajo condiciones específicas.

«Estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo las condiciones de que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y los pagos autorizados no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros», dice el documento legal publicado el viernes pasado.

La decisión supuso un giro en la estrategia del Departamento de Justicia y de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hasta ahora habían bloqueado el acceso a estos fondos alegando motivos de seguridad nacional y política exterior.

Previamente, la defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de pagar los honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho de todo acusado a elegir a su representante legal y, por lo tanto, pedía la desestimación del caso.

El pasado 26 de marzo, en una segunda audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, se había mostrado escéptico ante la postura de la Fiscalía, señalando que, tras su captura y traslado a EE.UU., el matrimonio ya no representaba «una amenaza para la seguridad nacional».

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn. EFE

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