Diputado opositor venezolano califica de lamentable «juicio exprés» contra excalcalde

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Maracaibo (Venezuela), 21 abr (EFE).- El diputado opositor venezolano Tomás Guanipa calificó este martes de lamentable el «juicio exprés» contra Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), en el que se decidió otorgarle libertad condicional con presentación periódica en tribunales.

En una rueda de prensa, Guanipa sostuvo que en la tercera y última audiencia de juicio, llevado a cabo la noche del lunes, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) testificaron y reconocieron «que no sabían ni a qué se referían las preguntas de los jueces».

«Además, abiertamente reconocieron que lo que hacían era cumplir órdenes», sostuvo.

El diputado señaló que todavía no se ha publicado la sentencia pese a que el juicio concluyó el martes.

«No hay sentencia, típico de este país y típico de esta justicia. La sentencia será publicada, quién sabe cuándo y ya sabemos que esas sentencias ni siquiera se redactan en salas de juicio ni en juzgados, se redactan en las oficinas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)», añadió.

Sin embargo, Guanipa celebró que Ramírez pueda estar de nuevo en las calles del estado Zulia, luego de haber sido detenido en octubre de 2024 y en arresto domiciliario desde agosto del año pasado.

«A Rafael le cobraron la eficiencia, le cobraron ser honesto, le cobraron demostrar que sin recursos se podían hacer grandes cosas», apuntó.

En el juicio, también fue liberado con restricciones el exdirector general de seguridad ciudadana de Maracaibo David Barroso, también detenido en octubre de 2024 y en prisión domiciliaria desde agosto pasado.

Tanto Barroso como Ramírez tendrán que presentarse cada 30 días ante el tribunal y tienen prohibido salir del país, según el equipo del exalcalde.

Ambos opositores fueron detenidos cuando Venezuela atravesaba una crisis política desatada tras las presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, fue proclamado ganador por el organismo electoral que no publicó de forma desagregada los resultados.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) había acusado a Ramírez de «graves hechos irregulares» relacionados con corrupción.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo entonces que la Alcaldía de Maracaibo entregaba a «partidos políticos de la extrema derecha» -como el oficialismo suele referirse a la oposición mayoritaria- recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos y del cobro del servicio de aseo urbano. EFE

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