Diputado ruso se opone a la ley que prohíbe enviar fotos íntimas sin consentimiento

Moscú, 28 nov (EFE).- Un diputado ruso de la Duma, o cámara baja, se opuso este viernes a un proyecto de ley que prohíbe el envío de fotografías íntimas sin consentimiento.

«Las propuestas pueden ser cuales sean, pero yo espero que se dé marcha atrás a esta iniciativa. En otras palabras, es innecesario crear histeria y santurronería de la nada», señaló el diputado Anatoli Wásserman a la agencia NSN.

El diputado, conocido por haber participado en multitud de concursos televisivos de preguntas, declaró que «esto ya es demasiado y no hace falta en absoluto».

Ayer, los diputados del partido ‘Gente nueva’ informaron que las mujeres rusas se quejan cada vez más de fotografías íntimas que les mandan desconocidos a través de las redes sociales e incluso por Bluetooth en el transporte público.

«Las afectadas señalan que experimentan un estrés severo por tales acciones, pero, por regla general, no las denuncian porque consideran que el procesamiento penal es una medida excesiva o no creen que sea posible responsabilizar al remitente», informaron.

El partido exige que la Justicia imponga multas por estos actos y denunciaron que las autoridades rara vez los consideran como distribución de material pornográfico, por lo que debe estar tipificado.EFE

mos/cg