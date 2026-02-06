Diputado venezolano ve disposición de Zapatero a «ayudar» en diálogo tras sostener reunión

3 minutos

Caracas, 6 feb (EFE).- El diputado opositor venezolano Timoteo Zambrano dijo este viernes a EFE que el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero «mostró su disposición a ayudar» en un nuevo proceso de diálogo en Venezuela, tras sostener una reunión con él en Caracas a propósito de su visita por una invitación del Ejecutivo chavista.

El parlamentario, representante de la opositora Alianza Democrática -un sector calificado de colaboracionista del Gobierno por la oposición mayoritaria-, indicó que conversaron sobre la situación de Venezuela, el nuevo diálogo propuesto por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez; la ley de amnistía y «su visión de la transición española» en la década de los 70.

«Mostró su disposición a ayudar totalmente. Está contento con la ley de amnistía y el nuevo llamado a diálogo, (…) él tiene 10 años trabajando por la reconciliación de este país», añadió tras señalar que seguramente el expresidente, quien ha sido mediador en distintos procesos de diálogo en Venezuela, estará visitando «muy seguido» el país.

Zambrano, además, aprovechó la reunión para mostrar su propuesta de diálogo denominada ‘El pacto por Venezuela’, que plantea el fortalecimiento de las relaciones con las instituciones del Estado, el desarrollo de un modelo económico sostenible y que «reduzca la desigualdad», el levantamiento de las sanciones extranjeras contra el país y una «nueva doctrina de seguridad y defensa».

La oficina del exjefe del Ejecutivo español confirmó esta mañana su visita a Caracas, donde tiene previsto reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras ser invitado por el programa para la convivencia y la paz del Ejecutivo venezolano, que impulsa un nuevo diálogo.

El pasado 23 de enero, Rodríguez lanzó el programa para convocar un «verdadero diálogo político» en el país que incluya a sectores «coincidentes» y «divergentes» y encomendó la tarea al presidente del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez.

Hace dos días éste informó de que miembros del Gobierno venezolano se habían reunido ya con partidos minoritarios de la oposición para iniciar ese diálogo, un encuentro al que asistió, entre otros, el diputado opositor Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial.

El exjefe del Gobierno español también ha participado como mediador en varios casos de excarcelaciones en Venezuela, como la de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien estuvo casi dos años presa en este país.

El propio Rodríguez agradeció a principios de enero los buenos oficios del expresidente del Gobierno español y del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras anunciar la liberación de «un número importante de personas».

Zapatero llega a Caracas en medio de un proceso de discusión para la aprobación de una ley de amnistía para los presos políticos de los últimos 27 años, en los que ha gobernado el chavismo. EFE

bam/csm/fpa