Diputados alemanes piden la liberación de activista salvadoreña y de detenidos en régimen

Santa Ana (El Salvador).- 10 feb (EFE).- Los diputados alemanes Gökay Akbulut y Max Lucks pidieron este martes la liberación de la activista salvadoreña Ruth López, crítica del gobierno de Nayib Bukele, de personas «inocentes» detenidas durante la medida de régimen de excepción y de exfuncionarios y excombatientes procesados por diferentes delitos, llamados presos políticos.

Los diputados, miembros del Parlamento de Alemania, llegaron a la cárcel Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas Penitenciaria La Occidental, ubicada en el departamento de Santa Ana a más de 50 kilómetros de la capital San Salvador.

Akbulut y Lucks solicitaron la liberación de «todas» las personas detenidas «injustamente» en El Salvador y que se respete el Estado de derecho, los procesos judiciales y los derechos humanos de estas personas.

«Vemos con lastima en desarrollo autoritario en El Salvador. Para nosotros en muy importante que la democracia funcione en el país, igualmente el Estado de derecho y que finalice el estado de excepción», señaló a periodistas la diputada Akbulut.

El régimen de excepción en El Salvador se implementa desde marzo de 2022, tras una escalada de violencia de las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en un fin de semana, y por medio de este más de 90.000 personas han sido detenidas señaladas de pertenecer a pandillas.

El Gobierno del presidente Bukele ha defendido la continuidad de esta medida con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominado por el partido gobernante, Nuevas Ideas (NI).

La diputada señaló que las familias de las personas detenidas «injustamente» «viven una situación difícil» y «les deseamos mucha fortaleza para que puedan seguir esta resistencia» y apuntó que «es realmente imposible que las personas puedan estar presas por tener una diferente posición u opinión política».

Ruth López, prisionera política

Entre tanto, el diputado Lucks apuntó que la activista salvadoreña Ruth López «sufre en estos momentos al igual que muchos otros prisioneros políticos, en condiciones que no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos».

Apuntó que a López, encarcelada desde mayo del año pasado, «se le niega el derecho a la defensa y se encuentra incomunicada. Todo esto en contradicción con los estándares internacionales».

López fue detenida el 18 de mayo pasado bajo el cargo de peculado (malversación), en relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el período de Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén, pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra.

La detención de López, que ha participado desde la ONG Cristosal en investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el Gobierno salvadoreño, desencadenó una oleada de rechazo, condenas y exigencias nacionales e internacionales para una pronta liberación y respeto a su integridad.

«Ruth representa valentía, representa esperanza y representa la gran cantidad de gente que en El Salvador que es perseguida injustamente (…) querida Ruth no estás sola, estamos a tu lado», expresó el diputado alemán.

De acuerdo con la prensa local, los diputados alemanes se han reunido en El Salvador con miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), una organización no gubernamental que apoya a familiares de personas detenidas.

Además, se reunirán con otras organizaciones salvadoreñas de derechos humanos. EFE

