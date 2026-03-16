Diputados argentinos denuncian al fiscal del caso $LIBRA por «entorpecer la investigación»

4 minutos

(Agrega declaraciones del ministro de Justicia)

Buenos Aires, 16 mar (EFE).- La comisión del Congreso argentino que hasta noviembre de 2025 investigó el caso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei minutos antes del colapso de su valor, anunció este lunes que denunciará el fiscal que lleva el caso en la Justicia, Eduardo Taiano, por «entorpecimiento de la investigación» y «posible encubrimiento».

«Está absolutamente probado que el lanzamiento y la promoción de $LIBRA no fue improvisada ni accidental por parte del presidente. Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación», afirmó este lunes el diputado de la Coalición Cívica ARI Maximiliano Ferraro, expresidente de la comisión investigadora, en conferencia de prensa.

El 14 de febrero de 2025, Milei hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dijo se dedicaría a «financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina» y cuyo valor se disparó con rapidez tras la mención del presidente para luego desplomarse en forma súbita, provocando pérdidas millonarias en sus inversores.

Los peritajes informáticos realizados en noviembre de 2025 por la Justicia y revelados en las últimas semanas por la prensa local, recuperaron del teléfono de uno de los implicados el borrador de un contrato entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, impulsor de la moneda, por unos cinco millones de dólares.

Además, los peritajes difundidos en los últimos días mostraron que Milei mantuvo, en paralelo al lanzamiento de $LIBRA, reiteradas conversaciones con Mauricio Novelli, empresario argentino que contactó al mandatario con Davis y uno de los principales implicados en el caso.

«Estas llamadas confirman la primera mentira de Milei. Sabía lo que estaba haciendo, estaba en contacto con los gestores de $LIBRA y estuvo sincronizadamente al teléfono con Mauricio Novelli mientras esta estafa se llevaba adelante», expresó la diputada del Frente Renovador Sabrina Selva, que denunció además «inacción» por parte del fiscal, falta de colaboración con la comisión e incluso «obstrucción» de su labor».

«El fiscal tiene la causa desde marzo y esta información la tiene desde el mes de noviembre», subrayó Ferraro, quien denunció que trascurrieron cinco meses sin que se procediera con ninguna citación a indagatoria y sin que se registraran avances significativos.

Ante esto, los diputados que integraron la comisión investigadora anunciaron la decisión de presentar una denuncia contra Taiano por «entorpecimiento de la investigación y posible encubrimiento de los hechos denunciados», además de solicitar al Ministerio Público Fiscal su apartamiento del caso.

La denuncia se presentará en los próximos días ante el procurador general de la Nación, jefe de los fiscales, Eduardo Casal.

«Los recientes descubrimientos periodísticos han sido muy contundentes y han puesto de manifiesto con total claridad algo que ya habíamos dicho en el informe final de la comisión investigadora: Milei mintió», añadió en la conferencia de este lunes el diputado peronista Juan Marino.

Además, los miembros de la comisión decidieron presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios que establecieron contacto con Novelli en los minutos previos y posteriores al lanzamiento de $LIBRA -entre los que se encuentran la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- expliquen cuál fue el contenido de esas conversaciones.

Horas más tarde de la conferencia de prensa, el ministro de Justicia del Gobierno de Milei, Juan Bautista Mahiques, consideró, en entrevista con el canal A24, «imprudentes» las acusaciones de los diputados hacia el presidente -sobre quien resaltó que «ni siquiera está imputado en la causa»- y pidió «dejar trabajar a la Justicia». EFE

fpe/rrt