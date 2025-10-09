Diputados armenios viajarán a Turquía para sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE

2 minutos

Tiflis, 9 oct (EFE).- Varios diputados de la Asamblea Nacional de Armenia viajarán a Turquía el próximo noviembre para participar en la sesión de otoño de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, que tendrá lugar en Estambul, informaron este jueves medios armenios.

Según la agencia Armenpress, la respectiva orden fue firmada por el presidente del Parlamento armenio, Alen Simonyán.

Cuatro diputados viajarán al país con el que Armenia no tiene relaciones diplomáticas, en un intento de avanzar en el proceso de normalización entre Ereván y Ankara.

El pasado septiembre, representantes de Armenia y Turquía acordaron durante su sexta reunión -que tuvo lugar en la capital armenia- estudiar el restablecimiento de las conexiones de transporte entre ambos países.

La primera reunión entre los representantes para la normalización entre Armenia y Turquía tuvo lugar en enero de 2022 en Moscú y las tres posteriores se celebraron en Viena.

El año pasado las partes celebraron un encuentro en el puente de Margara, que une los dos países y se encuentra actualmente cerrado.

Debido a la falta de arreglo del conflicto en Nagorno Karabaj, Turquía decidió en 1993 cerrar unilateralmente la frontera con Armenia en solidaridad con Azerbaiyán, el derrotado entonces en la guerra por el control del territorio que estalló con la caída de la antigua Unión Soviética.

A mediados de diciembre de 2021, un año después de que Azerbaiyán ganara con la ayuda turca la segunda guerra de Karabaj, Ankara anunció que daría los primeros pasos para normalizar las relaciones con Armenia, como el nombramiento de representantes oficiales y el restablecimiento de vuelos directos.

Al día siguiente, Armenia se mostró dispuesta a normalizar sus relaciones con Turquía sin condiciones previas, decisión que no todos ven con buenos ojos en el país y que también ha generado críticas entre los representantes de la numerosa diáspora armenia. FE

mv-mos/psh