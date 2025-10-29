Diputados de Paraguay aprueban crédito del CAF por 74,2 millones de dólares para obras

Asunción, 29 oct (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó una ley que aprueba un contrato de préstamo por 74,2 millones de dólares suscrito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF y que se destinará a la pavimentación de unos 160 kilómetros de caminos y la construcción de puentes, informó este miércoles el Ministerio Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El proyecto de ley recibió el visto de los diputados el martes en una sesión ordinaria y cuenta con el aval de ambas cámaras del Congreso, por lo que fue remitido al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación, indicó el MOPC en un comunicado.

El financiamiento permitirá construir obras viales de «gran impacto» en los departamentos de Canindeyú (noreste), San Pedro (norte), Guairá (este) y en Misiones e Itapúa, ambos en el sur del país, señaló la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, citada en la nota.

Las obras también incluyen la construcción de más de 120 metros de puentes.

Centurión destacó, según el comunicado, que las obras «mejorarán la conectividad y la calidad de vida de comunidades rurales».

En un comunicado, la Cámara Baja informó el martes que el contrato de préstamo con la CAF asciende a 74,2 millones de dólares.

La iniciativa amplía en 31.350 millones de guaraníes (unos 4,4 millones de dólares) el Presupuesto General de la Nación de 2025, refirió la Cámara de Diputados.EFE

