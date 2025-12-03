Diputados electos brindan juramento en una tensa sesión en el Congreso de Argentina

Buenos Aires, 3 dic (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina celebró este miércoles una sesión especial para tomar juramento a 127 nuevos parlamentarios que fueron electos en los comicios legislativos del pasado 26 de octubre y que asumirán su mandato el próximo 10 de diciembre, en medio de un clima de mucha tensión y con la presencia del presidente, Javier Milei.

La sesión se celebró con la presencia de 238 del total de 257 miembros, y el encargado de tomar juramento a los nuevos miembros del cuerpo fue Gerardo Cipollini, que asumió la tarea por ser el diputado más longevo y antes de que se confirmara la continuidad a Martín Menem como presidente de la cámara.

Milei ingresó al recinto acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se acomodó en un palco junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

En el recinto también se encontraba Patricia Bullrich, hasta hace días ministra de Seguridad Nacional y que asumirá el 10 de diciembre una banca en el Senado.

En la bancada oficialista, que a última hora de este martes se confirmó que contará con 95 miembros y será primera minoría -tras desplazar al peronismo-, se registró un clima festivo en el que predominaron los aplausos, celebraciones y cánticos en apoyo a Milei.

La sesión registró momentos de tensión cuando diputados peronistas increparon a Milei al grito de «la patria no se vende» y cuando representantes del oficialismo respondieron con abucheos a los diputados que pidieron por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), detenida en su domicilio desde junio pasado por una causa de corrupción.

Uno de los juramentos más destacados fue el del ministro de Defensa saliente, Luis Petri, quien asumirá una banca en la cámara baja el próximo miércoles y será reemplazado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Carlos Presti, que también se hizo presente en el acto de este miércoles.

Tras imponerse en los comicios de octubre pasado con más del 40 % de los votos, el partido de Milei logró aumentar significativamente su representación en ambas cámaras, una cuestión fundamental para poder avanzar con las reformas estructurales que busca aprobar en la segunda mitad de su mandato.

En los últimos días, el oficialista La Libertad Avanza logró incorporar a su bloque a varios legisladores del conservador Propuesta Republicana (Pro). EFE

