Diputados ignoran la disolución de Parlamento malgache y votan para destituir a Rajoelina

Antananarivo, 14 oct (EFE).- Los diputados de la Asamblea Nacional de Madagascar celebran este martes una sesión extraordinaria para destituir al presidente del país, Andry Rajoelina, pese a que éste decretó la disolución de la Cámara Baja del Parlamento.

La sesión está presidida por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Siteny Randrianasoloniaiko, quien considera que el decreto emitido por Rajoelina carece de validez legal por la falta de sello oficial y la firma del presidente, según informan medios locales.

El mandatario, que este lunes confirmó que ha huido a un «lugar seguro», emitió esta mañana un decreto para disolver la Cámara Baja en anticipación a una votación impulsada por la oposición para forzar su destitución dada la grave crisis que vive el país, sacudido por protestas populares que secundan militares insurrectos. EFE

