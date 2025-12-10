Diputados mexicanos avalan elevar los aranceles a China y otros países

La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles reformas que aumentan los aranceles a países con los que no tiene acuerdos comerciales, encabezados por China, una medida que aún debe ser votada por el Senado.

La propuesta reunió 281 votos a favor y 24 en contra, mientras 149 se abstuvieron tras considerar que se requiere mayor discusión.

La propuesta votada eleva 1.463 fracciones arancelarias de los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, electrodomésticos y calzado, entre otros, principalmente a productos chinos.

La propuesta inicial, lanzada en septiembre pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, proponía tasas de hasta 50%, pero la mayoría fueron disminuidas a alrededor de 20% o 35%, y solo en contados casos se mantuvo la cifra inicial.

En el debate, los legisladores críticos consideraron que se requiere de mayor diálogo con los sectores productivos y manifestaron su temor de que propicie una alza de pecios.

«Los incrementos arancelarios no tendrán impacto significativo en la inflación (…), existe capacidad productiva interna para substituir parte de las importaciones», afirmó Miguel Angel Salim, del conservador PAN y uno de los negociadores del proyecto.

El diputado detalló que las fracciones modificadas representan 51.910 millones de dólares, equivalentes al 8,3% del total de importaciones de 2024.

Esta iniciativa se enmarca en el llamado Plan México, un proyecto de Sheinbauam para fortalecer el mercado interno, reducir la dependencia de las importaciones de terceros países y generar una mayor proporción de contenido nacional.

Sin embargo, analistas sostienen que responden más a presiones del presidente estadounidense Donald Trump, que libra una guerra comercial con China.

Tras el anuncio de la reforma en septiembre, el gigante asiático advirtió que se oponía a cualquier «coerción» para imponer restricciones a sus exportaciones.

El gobierno de Sheinbaum propuso a China una «mesa de trabajo» sobre esta iniciativa, aunque se conocieron poco detalles del diálogo.

Otros países afectados son Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

La discusión de artículos continuaba durante la madrugada de este miércoles y una vez que se voten una serie de observaciones adicionales, la reforma se enviará al Senado para que sea discutida y votada.

