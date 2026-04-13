Diputados opositores piden debate económico tras medidas de Delcy Rodríguez en Venezuela

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Caracas, 13 abr (EFE).- Los diputados opositores del Parlamento de Venezuela, que conforman la fracción Libertad, pidieron este lunes abrir un debate sobre la situación socioeconómica del país que, a su juicio, se mantiene en una «profunda crisis», luego de los recientes anuncios en materia de economía de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Hay una crisis en el fondo de la institucionalidad del país que necesitamos resolver, para que cualquier economía, cualquier país pueda avanzar necesita instituciones sólidas, necesita instituciones que le den garantía y le den credibilidad al Estado venezolano», dijo el diputado Stalin González en una rueda de prensa en Caracas.

Por eso indicó que es necesario un debate sobre la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV), institución que, dijo, debe estar integrado por personal técnico capacitado, para que desarrolle una política monetaria que no se base solo en la impresión de bolívares.

Asimismo, señaló como imperativo que se conozca la nómina de la administración pública venezolana, así como de los jubilados y pensionados para entender «cuánto significa eso para el Estado».

González también sostuvo que se debe publicar el presupuesto de la nación para poder hacer una planificación económica, pues las autoridades dejaron de difundir el detallado desde 2016.

«Estamos de acuerdo con la presidenta encargada cuando se habla de aumento responsable, pero el aumento responsable comienza por saber cuánto hay, cuánto se presupuestó, porque es cierto que estamos teniendo unos excedentes o está creciendo el presupuesto porque han cambiando los precios del barril de petróleo, pero no sabemos cuánto es el presupuesto de la nación», apuntó.

El legislador dijo que propondrán un debate para conocer la situación actual de los dos fondos que creó la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, en enero pasado para servicios públicos, salud y mejoras para los trabajadores.

El miércoles, Rodríguez anunció que el próximo 1 de mayo habrá un incremento salarial, sin especificar si se trata del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022, o de un ingreso que reciben trabajadores públicos conformado por dos bonificaciones y que fue aumentado el pasado mes.

La líder chavista dijo, en un mensaje a la nación, que este será un incremento «responsable», al tiempo que añadió que prevé mejorar los salarios «en el futuro próximo conforme Venezuela goce de más recursos».

Rodríguez confirmó que el pasado marzo se incrementó de 160 a 190 dólares un ingreso conformado por dos bonificaciones que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día y que no tiene incidencia en beneficios laborales, tras una venta de fueloil, un combustible derivado del petróleo, en medio de la apertura petrolera y de los acercamientos con Estados Unidos. EFE

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