Diputados paraguayos aprueban cambios en controles a financiación de campañas políticas

Asunción, 11 ago (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este lunes varias modificaciones al Código Electoral que simplifican los procedimientos de control del financiamiento de las campañas políticas de movimientos y partidos.

En una sesión extraordinaria, con 51 votos a favor y cuatro en blanco, los diputados aceptaron los cambios a tres artículos (64, 66 y 278) del Código Electoral Paraguayo propuestos por la Cámara de Senadores en mayo pasado y remitió el proyecto de ley al Ejecutivo para su promulgación o veto.

El diputado del gobernante Partido Colorado José Rodríguez destacó, al intervenir ante el plenario, que el proyecto de ley tiene el objetivo de «modificar el procedimiento sobre el origen de los fondos de las campañas electorales, simplificándolos para que sean más accesibles a todos los movimientos internos de las nucleaciones políticas».

El proyecto establece que la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (Digs) y la de Intereses Económicos Vinculados (Diev) sean presentados obligatoriamente de forma digital a los organismos de control, según el texto del proyecto.

Igualmente, plantea que la institución encargada de expedir el identificador tributario y de controlar el informe final de gastos es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), que tiene a cargo la gestión de los impuestos y las aduanas en el país.

En julio pasado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) estableció, según el cronograma oficial aprobado, el 4 de octubre de 2026 como la fecha de celebración de los comicios municipales en el país, en los que se elegirán a los intendentes (alcaldes) y juntas municipales para el período 2026-2031.EFE

