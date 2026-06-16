Diputados paraguayos retiran inmunidad de legislador imputado por accidente de tránsito

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Asunción, 16 jun (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este martes el desafuero del diputado opositor Mauricio Espínola para que pueda enfrentar a la Justicia en una causa en la que está imputado por presunto homicidio culposo, tras un accidente de tránsito mortal ocurrido en mayo pasado.

«Solicito que esta Cámara pueda considerar y aprobar mi desafuero», dijo el legislador disidente del oficialista Partido Colorado en una sesión ante el pleno de la Cámara Baja que fue transmitida en vivo.

Espínola, de 54 años, indicó que con el desafuero podrá ejercer su defensa técnica en los tribunales.

El Ministerio Público imputó al diputado el pasado 6 de junio por presunto homicidio culposo, tras protagonizar un accidente de tránsito el 16 de mayo de este año, según el diario local Última Hora.

El legislador viajaba en un vehículo que colisionó contra un motociclista, quien murió 11 días después del accidente en un hospital.

La Constitución de Paraguay establece que, cuando se presentan causas judiciales contra un senador o diputado, un juez debe comunicar el caso a la Cámara correspondiente, la cual decide, por mayoría de dos tercios, si da lugar al desafuero y permite que el legislador sea sometido al proceso judicial. EFE

nva/jrh