Diputados rusos estudiarán ley que permite desconectar internet ante amenazas a seguridad

Moscú, 14 nov (EFE).- Los diputados rusos estudiarán un proyecto de ley que permite a los operadores de telecomunicaciones desconectar el acceso a internet a petición del Servicio de Seguridad Federal (FSB) en caso de amenazas a la seguridad del país, informa este viernes la prensa local.

El diario Védomosti indica que, según el borrador de la ley, presentado hoy ante la Duma o cámara baja rusa, los operadores no serán responsables del incumplimiento de sus obligaciones contractuales si este se debe a una solicitud de los servicios de seguridad.

La medida ha sido consensuada con el Ministerio del Interior y organismos reguladores, agrega el periódico.

Paralelamente, el Ministerio de Desarrollo Digital anunció hoy la ampliación de la lista de páginas digitales y servicios que estarán disponibles incluso en caso de la desconexión de internet móvil debido a ataques de drones.

Las autoridades de una de las regiones rusas – Uliánovsk – informaron esta semana del bloqueo de internet móvil cerca de instalaciones de infraestructura crítica «hasta el término» de la guerra en Ucrania. EFE

