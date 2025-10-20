Dirección china de Nexperia exige ignorar directivas de Países Bajos y reafirma su control

La Haya, 20 oct (EFE).- La dirección china del fabricante de chips Nexperia ha exigido a sus empleados en China ignorar las directivas “procedentes del exterior” y cumplir únicamente con la legislación china, después de que el Gobierno neerlandés interviniera en la compañía para impedir, argumentó, la transferencia de tecnología y conocimientos hacia país asiático.

En una carta enviada al personal, los gestores chinos subrayan que Nexperia, fundada como filial de la neerlandesa Philips y adquirida en 2019 por el grupo chino Wingtech, es “una empresa china con operaciones arraigadas en China” y debe actuar conforme a las leyes y regulaciones chinas, según informó hoy el diario neerlandés Het Financieele Dagblad, que tuvo acceso a la misiva.

El mensaje urge a los empleados a “ignorar las injerencias externas”, en una aparente alusión a las autoridades neerlandesas, que optaron recientemente por adoptar una medida sin precedentes al intervenir la compañía, con sede en la ciudad neerlandesa de Nimega, para bloquear la salida de conocimiento tecnológico hacia China.

Como parte de la intervención, el Tribunal de Apelación de Ámsterdam suspendió al director ejecutivo Zhang Xuezheng, también responsable de la matriz Wingtech Technology, al considerar que existían “motivos fundados para dudar de una gestión adecuada”. Los derechos de voto fueron transferidos a un administrador independiente y se nombró como consejero no ejecutivo a Guido Dierick, exdirectivo de NXP Países Bajos.

En respuesta a esa decisión de Países Bajos, China impuso una prohibición de exportación desde la planta china de Nexperia. “Esta es una reacción directa a las acciones de las autoridades locales”, señala la carta, que califica la intervención neerlandesa de “injerencias de gobiernos locales” y exige “cesar estas acciones erróneas”.

La Comisión Europea respaldó la decisión de Países Bajos, señalando que el país actuó para proteger “conocimientos y capacidades tecnológicos cruciales” en Europa, y recordó que la defensa de «la seguridad tecnológica es una prioridad de la estrategia de seguridad económica» de la Unión Europea.

Nexperia produce chips usados en teléfonos móviles, automóviles y paneles solares, entre otros, y es un proveedor esencial para la industria europea. Su adquisición por Wingtech en 2019 ya había suscitado preocupación por la creciente dependencia tecnológica de China. EFE

