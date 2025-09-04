Dirección del mayor banco ruso advierte de estancamiento económico y pide bajar los tipos

MOscú, 4 sep (EFE).- El presidente del banco estatal ruso Sberbank, German Gref, advirtió este miércoles de un estancamiento técnico de la economía y pidió al Banco Central bajar los tipos de interés para evitar una recesión.

«El segundo trimestre puede considerarse, en realidad, un estancamiento técnico. Julio y agosto muestran síntomas bastante claros de que nos estamos acercando a un nivel de crecimiento cero», afirmó Gref desde el Foro Económico Oriental en Vladivostok citado por Interfax.

Según explica, el principal escollo es la alta tasa de interés, actualmente al 18 %, pero las inversiones podrían recuperarse en el segundo semestre si el Banco Central reduce los tipos en al menos 200 puntos básicos.

«Es importante salir del período de enfriamiento controlado de la economía para que no se convierta en estancamiento. Entonces será mucho más difícil reactivarla que enfriarla», declaró Gref.

Hoy mismo, el ministro de Desarrollo Económico ruso, Maxim Reshétnikov, explicó que la economía rusa se estaba enfriando más rápido de lo previsto después del sobrecalentamiento registrado todavía el año pasado marcado por los altos niveles de inflación.

«Los últimos datos sugieren que la economía se está enfriando más rápido de lo esperado», dijo en el mismo evento en la región del Lejano Oriente ruso.

Este verano, el Banco Central ruso bajó los tipos de interés dos veces desde el 21 %, que se marcó en octubre de 2024 para tratar de combatir la alta inflación que asolaba al país.

Durante este año, empresarios y servidores públicos presionaron asiduamente a la dirección de la institución financiera para que suavizara su política crediticia y monetaria, pues el fortalecimiento del rublo y la caída del dólar también ha afectado a los exportadores rusos, que esperan un tipo de cambio de 90 rublos por dólar, según cuenta el diario ruso Kommersant.

A pesar de en parte haber logrado sus objetivos para bajar la inflación, las previsiones de la actividad económica del país, en guerra desde 2022 y sancionado internacionalmente, han empeorado.

Rusia ha conseguido cabalgar los paquetes de sanciones impuestos por Occidente desde el inicio de la guerra, sin embargo para ello se ha visto obligada a desviar grandes recursos, además de centrarse en su industria militar.

Tras tres años de conflicto armado, las sanciones y la pérdida del mercado europeo le ha supuesto una importante caída de ingresos y la mezcla de distintos factores indica ahora una posible crisis bancaria, según afirman expertos independientes.EFE

