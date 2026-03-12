Directivas españolas en el exterior buscan visibilidad y ofrecen su talento a España

París, 12 mar (EFE).- Las directivas españolas que desarrollan su carrera en el extranjero reclaman mayor visibilidad y conexión con las redes profesionales españolas para poder aportar su experiencia internacional al desarrollo económico del país, según revela el primer Barómetro del Liderazgo Femenino Español en el Exterior, presentado este jueves en el Instituto Cervantes de París.

El estudio, elaborado por el Club de Ejecutivas Españolas en el Exterior, pone de relieve que España cuenta con una amplia reserva de talento femenino directivo con presencia en empresas e instituciones internacionales.

El informe constata que España cuenta con «una reserva de talento femenino directivo de alto nivel que permanece en gran medida invisible para empresas e instituciones nacionales», dijo en la presentación del documento la presidenta del club, Silvia Arto.

Lo hizo en una mesa redonda en la que participó también la presidenta de VINCI Autopistas, Belén Marcos; y la que fuera la primera mujer directora general de Decathlon, Barbara Martín Coppola, que ahora pertenece al consejo de la empresa californiana Patagonia.

«Estamos cambiando la imagen de España, esto es marca España, y estamos cambiado la imagen de la mujer española», subrayó Arto, al destacar también que con esta iniciativa están abriendo camino a nuevas generaciones.

El barómetro identifica actualmente a más de 240 españolas con trayectorias internacionales consolidadas, formadas en España y con una media de 26 años de experiencia profesional en sectores clave como tecnología, energía, finanzas, industria, ciencias, docencia o medicina. Sin embargo, el colectivo estima que más de mil directivas y referentes españolas desarrollan su carrera en el exterior.

El informe dibuja el perfil de un talento «senior altamente cualificado», con experiencia profesional en dos o más países, dominio de idiomas y carreras construidas en entornos internacionales complejos.

Según los datos recogidos, el 84 % de las integrantes del club ocupa actualmente puestos de alta dirección, liderando equipos diversos y procesos de innovación, crecimiento o transformación empresarial.

El estudio subraya que el conocimiento global y las redes internacionales de estas profesionales constituyen «un activo estratégico para empresas, instituciones y universidades españolas».

Además, muchas de ellas se muestran dispuestas a contribuir a la competitividad y la internacionalización de España, ya sea desde sus países de residencia o mediante un eventual regreso.

El barómetro también destaca que no es imprescindible el retorno físico para aprovechar su experiencia, ya que modelos de colaboración híbridos y herramientas digitales permiten participar desde el exterior.

Entre los roles que podrían desempeñar figuran puestos como consejeras independientes, asesoras estratégicas, mentoras de equipos directivos o embajadoras económicas para la apertura de mercados.

Sin embargo, el informe identifica una barrera estructural que limita su contribución: la falta de conexión con las redes profesionales y el mercado directivo en España, especialmente con el denominado «mercado oculto» de oportunidades.

Para aprovechar este potencial, el club propone un plan de acción basado en incorporar perfiles internacionales en consejos de administración, apoyar la internacionalización de empresas mediante redes de embajadoras y programas de mentoría, reforzar alianzas educativas con universidades y facilitar el retorno del talento senior con incentivos fiscales y medidas de acompañamiento. EFE

