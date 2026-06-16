Directivo de Indra «no prevé impacto en breve» por la suspensión del caza europeo

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París, 16 jun (EFE).- El director general de Indra Land Vehicles y Chief Program Officer, Frank Torres, aseguró este martes que la empresa «no prevé ningún impacto en breve» en su negocio por la suspensión del proyecto europeo para desarrollar cazas de sexta generación, conocido como Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), en el que participaban Alemania, Francia y España.

«No prevemos ningún impacto, incluso vemos unas buenas posibilidades de poder llegar a un buen modelo de solución, ya sea por Alemania o ya sea por otras soluciones para poder tirar adelante este programa y cubrir esa necesidad que tiene el Ejército» español, declaró a la prensa Torres, durante su visita a la feria de armamento Eurosatory, en las afueras de París.

El directivo recordó que ya disponen, por parte del Gobierno español, de una partida de 540 millones de euros para desarrollar la tecnología del futuro caza de combate europeo.

El programa oficialmente suspendido por divergencias entre industriales franceses y alemanes se remonta a 2019 y era un proyecto estratégico para Europa con el que se buscaba reemplazar a partir de 2040 a los Eurofighter y Rafale hoy en servicio.

Tras el fracaso del FCAS o Futuro Sistema Aéreo de Combate paneuropeo, una filial de Airbus y otras empresas armamentísticas alemanas hicieron una propuesta para desarrollar un nuevo caza. La española Indra figura entre las empresas comprometidas a participar en la posible reconfiguración del programa. EFE

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