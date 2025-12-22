Directivos del São Paulo, investigados por supuesto desvío dinero en venta de jugadores

2 minutos

São Paulo (Brasil), 22 dic (EFE).- La Policía brasileña investiga a directivos del São Paulo, uno de los clubes de fútbol más laureados del país, por el supuesto desvío irregular de dinero procedente de la venta de jugadores.

El caso está en desarrollo y se tramita bajo secreto judicial, según confirmó este lunes la Secretaría de Seguridad del estado de São Paulo.

De acuerdo con la prensa local, la investigación se inició a partir de otro caso de presunta corrupción relacionado con un cuantioso contrato de patrocinio entre una empresa de apuestas digitales y el Corinthians, otro gigante del fútbol brasileño.

Según el portal UOL, son objeto de la investigación directivos del Tricolor de Morumbí y representantes de jugadores, quienes al parecer pactaron la transferencia de jóvenes promesas del club paulista por debajo de su precio de mercado.

La Policía Civil de São Paulo sospecha que parte de ese dinero iba a cuentas vinculadas con los ejecutivos para su beneficio personal, en vez de engrosar las arcas del club.

La Justicia ya levantó el secreto bancario de algunos de los investigados para analizar sus movimientos financieros, según UOL.

El São Paulo aseguró en una nota enviada a los medios de comunicación que desconoce la existencia de la investigación en curso y se puso a disposición de las autoridades para «prestar todos los esclarecimientos necesarios, en caso de que sea formalmente citado».

El São Paulo, tricampeón de la Copa Libertadores, está inmerso en una crisis deportiva e institucional desde hace años.

Esta pasada temporada vendió jugadores por un valor total de unos 230 millones de reales (unos 40 millones de dólares/35 millones de euros), pero acabó de nuevo sin títulos.

Dirigido por el técnico argentino Hernán Crespo, el conjunto paulista terminó en una discreta octava posición en el Campeonato Brasileño, cayó en cuartos de final de la Copa Libertadores y fue eliminado en octavos de la Copa de Brasil. EFE

cms/adm/ism