Director de HRW advierte sobre la ola autoritaria global y el potencial peligro de la IA

4 minutos

Washington, 4 feb (EFE).- El nuevo director general de la ONG Human Rigths Watch, Philippe Bolopion, destacó este miércoles en entrevista con EFE el potencial peligro que pueden suponer los crecientes avances de la inteligencia artificial (IA) en manos de determinados gobiernos en un momento en que se vive además un «declive democrático» global.

Bolopion, que accedió al cargo en noviembre, rememoró una conversación mantenida recientemente con el alto ejecutivo de una tecnológica que le contó que en la última década las empresas han recopilado enormes volúmenes de datos personales.

«Son cantidades ingentes. Pero esos datos eran difíciles de procesar, analizar y utilizar. Ahora, con la IA se pueden tomar todos esos datos y analizarlos y utilizarlos para, por ejemplo, controlar lo que la gente piensa, lo que hace, cómo va a votar», explica.

Bolopion considera que los últimos avances de la IA brindan motivos «para preocuparse de que ésta pueda acelerar drásticamente el declive democrático».

«Gobiernos como el de China o Rusia, por ejemplo, han sido pioneros en el desarrollo de tecnología para el control de la población y están compartiendo estas técnicas con otros países del mundo», advierte.

A cuenta de los retrocesos democráticos globales, Bolopion aprovechó, coincidiendo con la publicación hoy del informe anual de HRW, para señalar que 2025 ha sido un año «particularmente peligroso», aunque puntualizó que el aumento de las corrientes autoritarias y los ataques contra el sistema global basado en reglas «llevan ocurriendo desde hace 20 años».

Durante la presentación del informe, el director ejecutivo de HRW recordó que China, Rusia o EE.UU. son hoy menos libres que hace dos décadas.

«Los expertos en democracia suelen decir que la democracia no muere de repente, con un gran estruendo. Se va erosionando y desvaneciendo poco a poco. Muere con un lamento. Y a menudo ocurre a manos de líderes elegidos democráticamente», afirma, Bolopion, para lo que pone como ejemplo a presidentes como Recep Tayip Erdogan en Turquía, y Donald Trump, en Estados Unidos, así como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Bollopion puntualizó que EE.UU. «no es el mayor violador de los derechos humanos ahora mismo» gracias a la solidez de sus instituciones, pero destacó que el primer año del segundo mandato de Trump «ha sido extremadamente corrosivo» en ese terreno.

El informe publicado hoy se refiere a «un flagrante desprecio por los derechos humanos» y «violaciones atroces» de los mismos en Estados Unidos desde el retorno al poder de Trump, al que se le acusa de alinearse con «el supremacismo blanco» o de dar un «marcado giro hacia el autoritarismo».

Al ser preguntado sobre qué trataría de decirle a Trump si tuviera la oportunidad de hablar con él, Bollopion puntualizó que le recalcaría «lo peligroso que es un mundo donde la fuerza prevalece sobre la razón, donde se socavan las normas, las reglas y las instituciones internacionales. Es un regreso a la ley de la selva en el ámbito internacional».

«Creo que es una situación en la que todos pierden, incluso un país tan poderoso como EE.UU. La idea de que EE.UU., por ser poderoso, puede imponer su dominio en el orden mundial y obtener lo que necesita de otros países no conducirá a un mundo pacífico y próspero», indicó.

En el prólogo del informe presentado hoy, Bollopion insta a los países que respetan los derechos humanos a «formar una alianza estratégica que oponga resistencia» a la agenda autoritaria que impulsan Pekín, Moscú y Washington.

«Solo una alianza de este tipo tiene la fuerza necesaria para resistir y proporcionar ventajas comerciales, por ejemplo, o ayudarse mutuamente en materia de defensa, pero también en el ámbito internacional, en las instituciones multilaterales, para defender toda la estructura de leyes, tratados y derechos humanos que ha contribuido a que el mundo sea un lugar mejor», recalcó. EFE

