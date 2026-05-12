Director de la Agencia del Medicamento de EEUU renuncia tras semanas de presión de Trump

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Washington, 12 may (EFE).- El director de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Marty Makary, renunció a su cargo este martes tras semanas de presión y rumores de que el presidente Donald Trump planeaba despedirlo.

Makary ha protagonizado varios enfrentamientos con la Casa Blanca por distintas cuestiones como el vapeo o el aborto y el mandatario había mostrado su decepción con el ya exdirector por no actuar con la suficiente rapidez para aprobar los cigarrillos electrónicos de sabores y otros productos de nicotina.

El motivo alegado era frenar el aumento del consumo de vapeadores entre los más jóvenes, aunque finalmente, y tras las aparentes presiones de Trump, rectificó y los autorizó.

De hecho, y según publica la prensa estadounidense, Makary habría renunciado debido a su preocupación por la decisión del Gobierno de autorizar esos cigarrillos electrónicos con sabor a frutas, ya que su conciencia no le permitía aprobarlos.

Aunque los vapeadores han sido el detonante de la renuncia, la realidad es que la llegada de Marty a la FDA como un reformador y con ganas de hacer cambios le ha valido numerosos enfrentamientos tanto en Washington como en Wall Street.

Sus decisiones han chocado con los intereses de las poderosas industrias alimentaria, tabacalera y farmacéutica.

Tras hacerse pública la renuncia -lo adelantó el medio digital Político- Trump declaró a los periodistas que le deseaba lo mejor a Makary.

«Marty es un tipo estupendo, pero va a seguir adelante y va a tener una buena vida», aseguró Trump antes de iniciar un viaje oficial a China. «Es un gran médico y estaba teniendo algunas dificultades», añadió. EFE

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