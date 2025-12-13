Director de medio crítico dice que fue citado a «entrevista» por autoridades venezolanas

2 minutos

Redacción América, 13 dic (EFE).- El politólogo y director del medio digital venezolano Punto de Corte, Nicmer Evans, denunció este sábado que una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) llegó hasta su residencia, en Caracas, con el fin de convocarlo a una «entrevista», a la que dijo que acudirá voluntariamente.

«Estoy transmitiendo desde mi casa, quiero informarles a todos que en este momento en mi puerta se encuentra una comisión que se ha identificado como del Sebin, dicen que van a realizar una entrevista. Yo voy a ir voluntariamente a esa entrevista», indicó Evans en un video publicado en su cuenta de X.

El también fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI) señaló que ya había recibido «algunas advertencias» sobre este llamado, aunque aseguró que no tiene nada que temer.

«La libertad de expresión es así y nosotros los que defendemos la libertad de expresión y la democracia en el país, estamos permanentemente dispuestos a dar la cara en cualquier momento», añadió.

El politólogo dijo que habrá que esperar cuáles son las consecuencias de esta «entrevista» y que su familia estará informando sobre «cualquier cosa que suceda».

No precisó sobre cuál sería el motivo de ese llamado o si las autoridades le dieron esta información.

En julio de 2020, Evans fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tras ser acusado de «instigación al odio».

En agosto de ese mismo año, fue liberado, junto a un grupo de exdiputados opositores, periodistas y activistas sociales, tras recibir un indulto, mediante decreto presidencial.

Evans es un politólogo que apoyó a la llamada revolución bolivariana hasta el fallecimiento del presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Desde entonces fue acentuando sus críticas a la Administración de Nicolás Maduro e incluso en 2019 publicó un artículo en The New York Times en el que dijo estar arrepentido de haber apoyado a Chávez. EFE

ven/eav