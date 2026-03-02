Director del IICA visita Brasil para fortalecer acciones de desarrollo agrícola en América

3 minutos

San José, 2 mar (EFE).- El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el guyanés Muhammad Ibrahim, realizará esta semana una visita de 4 días a Brasilia donde se reunirá con altas autoridades locales de varios países de Latinoamérica y el Caribe, con el fin de fortalecer el trabajo conjunto para el desarrollo agrícola.

«Ibrahim participará en foros junto a ministros de distintos países de las Américas y escuchará de manera directa las realidades y demandas de agricultores locales, cooperativas y actores del sector privado», explicó el IICA en un comunicado.

El director del IICA asistirá a una reunión del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), que es un foro ministerial de consulta y coordinación de acciones regionales integrado por los ministros de agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y cuya secretaría técnica y administrativa es ejercida por el IICA.

Ante los ministros que integran el CAS, Muhammad Ibrahim presentará los avances del Plan de Mediano Plazo del IICA, el cual es una hoja de ruta del instituto para el período 2026-2030, que está en preparación y en cuya elaboración participan los Estados miembros con el fin de ajustar la oferta de cooperación técnica a las necesidades de los países.

Ibrahim también mantendrá reuniones bilaterales con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti, y con el ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Carlos Giménez.

Durante su estadía en la capital brasileña, Ibrahim además participará en la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en la que el IICA estará a cargo de un panel de discusión sobre los desafíos que enfrentan los sistemas agroalimentarios en la región.

El director general del instituto también se reunirá con ministros caribeños y centroamericanos, con la vicecanciller brasileña, María Laura da Rocha, y con el presidente del estatal banco Caixa Económica Federal (CEF), Carlos Antonio Vieira Fernandes.

Otro punto alto en la agenda de Ibrahim será el encuentro con Silvia Massruhá, presidenta de la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), con quien tratará un proyecto de creación de un hub de innovación para el Caribe y América Central.

El director general del IICA, además, será recibido por el ministro brasileño de Desarrollo Social, Wellington Dias, y por autoridades del Ministerio de Planeamiento, de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), de la Organización de las Cooperativas Brasileñas (OCB) y de las empresas Corteva Agriscience y Toyota. EFE

