Director ejecutivo de Exxon pide reformas en Venezuela para considerar inversión petrolera

2 minutos

Nueva York, 30 ene (EFE).- El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, afirmó este viernes que Venezuela necesita «reformas importantes» y «transitar hacia un gobierno representativo» para que la multinacional considere invertir en el deteriorado sector petrolero de ese país.

Woods explicó en una entrevista con la cadena CNBC que ya le transmitió el pasado 9 de enero al presidente estadounidense, Donald Trump, que Venezuela es «inviable para la inversión en su estado actual».

En la entrevista, el ejecutivo defiende esta postura y subraya que Caracas debe «implementar reformas profundas» para que la petrolera pueda evaluar su retorno.

«Las prioridades comienzan con estabilizar el país. En segundo lugar, poner en marcha la economía y tratar de recuperar parte del daño que se ha hecho durante décadas de abuso, y finalmente, transitar hacia un gobierno representativo», afirma Woods..

Trump busca que las empresas petroleras inviertan al menos 100.000 millones de dólares en Venezuela para revitalizar el sector tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Por el momento, Estados Unidos trabaja con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Exxon salió de Venezuela en 2007 tras la nacionalización de sus activos por parte del entonces presidente Hugo Chávez y mantiene reclamaciones millonarias pendientes contra Caracas.

Woods asegura en la entrevista que la empresa defiende «la santidad de los contratos» y que «no se puede trabajar con gobiernos que confisquen inversiones pasadas».

Trump dijo en su momento que no se revisarán las pérdidas de las compañías por aquella nacionalización, considerando que fue responsabilidad de la administración anterior.

Venezuela, miembro fundador de la OPEP, posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero su producción está muy por debajo de su potencial por el deterioro de su infraestructura energética. Los precios del petróleo cerraron 2025 con su mayor caída anual desde 2020 debido a un exceso de oferta global, lo que añade complejidad a la inversión necesaria para recuperar su industria.

Exxon, que hoy reportó resultados trimestrales mejores que lo estimado por los analistas de Wall Street, alcanzó en 2025 su mayor producción anual en más de 40 años con 4,7 millones de barriles diarios. EFE

jco/rcf