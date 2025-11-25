Director ejecutivo de la ESA pide actuar rápido para una Europa resiliente en el espacio

Bremen (Alemania), 25 nov (EFE).- El director ejecutivo de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, planteó este martes en declaraciones a EFE que Europa tiene que actuar «rápido» y de forma «innovadora» para avanzar hacia una resiliencia europea en el espacio.

«Tenemos que ser rápidos, también muy modernos, estar adelantados y ser innovadores con las tecnologías que desarrollamos», dijo Aschbacher en la víspera del Consejo ministerial de la ESA que se celebrará el miércoles y jueves en la ciudad de Bremen, en el noroeste de Alemania.

Para el austríaco, esta estrategia resulta especialmente importante en el actual contexto geopolítico, marcado, entre otros factores, por la tensa relación con Rusia por su guerra de agresión contra Ucrania y las dependencias internacionales.

«La situación geopolítica hoy requiere fortalecer Europa y ser más autónomos», subrayó.

El director ejecutivo de la ESA, en su propuesta presupuestaria de 22.000 millones de euros para el trienio 2026-2028 que presentará a los 23 países miembros en Bremen, incluye un programa específico llamado ‘Resiliencia Europea en el Espacio’.

El foco del programa está puesto en la «seguridad» y «usos de defensa» de la constelación de satélites que quiere construir Europa para, entre otras cosas, mejorar la capacidad de observación europea de la Tierra.

«Europa tiene que recuperar y levantarse en el espacio», abundó el responsable de la ESA, que se mostró deseoso de que la reunión ministerial ofrezca resultados como la aprobación de su proyecto presupuestario.

Aschbacher destacó que la cooperación con la Comisión Europea (CE) ha dado lugar a iniciativas que se esperan tengan cabida en el próximo marco presupuestario europeo.

«Nuestras inversiones están ahora ligadas con las futuras actividades de la CE», destacó. EFE

