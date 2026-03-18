Director general de la OMS: Argentina «será menos segura» tras su retirada de la agencia

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Ginebra, 18 mar (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó este miércoles su pesar por la retirada de la agencia anunciada este martes por el Gobierno argentino, y subrayó que la medida tomada por el Gobierno de Javier Milei «hará que Argentina sea menos segura».

«Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura», afirmó en la conclusión de su rueda de prensa semanal.

Respecto a si la retirada argentina también supone su salida de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, agencia regional de la OMS pero con cierta autonomía), Tedros aseguró que «si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS». EFE

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