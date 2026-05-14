Director OMS al pueblo de Tenerife: Habéis dejado huella de cómo responder a las crisis

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Ginebra, 14 may (EFE).- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo pública hoy una segunda carta abierta dirigida al pueblo de Tenerife, al que le dijo: «Habéis dejado una huella en la forma en que la humanidad responde a las crisis».

«Vivimos en una época en la que es fácil cerrar puertas, replegarse hacia dentro, dejar que el miedo se convierta en hostilidad. Tenerife eligió un camino distinto», destacó a su retorno a Ginebra, desde donde dirige la organización sanitaria y tres días después de darse por concluida la evacuación del crucero donde se registró el brote de hantavirus.

«Puede que nunca lleguéis a conocer a los pasajeros y la tripulación que transitaron por vuestro puerto. Pero esas 150 personas y sus familias saben que, en algún lugar del Atlántico, hubo una comunidad isleña que dijo ‘sí’. Esa comunidad sois vosotros», les felicitó.

Tedros aprovechó la ocasión para agradecer al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por haber honrado las obligaciones del Estado español de acuerdo al derecho internacional y de haber ido más allá con una actuación en la que hubo «cercanía, rapidez y esmero».

También agradeció a la ministra de Sanidad, Mónica García, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber liderado la operación mostrando «un gran sentido de compromiso».

Felicitó a las autoridades portuarias de Granadilla por «la ejecución impecable» de una operación tan compleja, así como a los equipos sanitarios que subieron al barco, los que estuvieron en los accesos del puerto y los que viajaron en los vehículos.

Todos «hicieron su trabajo no porque fuera fácil, sino porque era lo correcto», destacó

Recordó también a los ocupantes del crucero, quienes llegaron cargados de miedo e incertidumbre, «y se marcharon llevando consigo algo que no esperaban encontrar en Tenerife: la dignidad de haber sido atendidos por personas desconocidas de vuestra comunidad».

El director de la OMS enfatizó que todo funcionó según lo previsto.

«La evaluación del riesgo se mantuvo. Los protocolos funcionaron. El corredor sanitario resistió. La ciencia y la solidaridad actuaron de forma coordinada, como deben hacerlo», dijo.

En un tono algo más personal, Tedros dijo que le hubiera gustado conocer Tenerife en otras circunstancias y avanzó que tiene planes de visitarla con su familia para descubrir la isla «como se merece, con calma, sin prisa».

«En nombre de la Organización Mundial de la Salud, en nombre de los pasajeros que ya están en sus hogares y en nombre de las familias de todo el mundo que miraron a esta isla con esperanza: gracias. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias», remató el alto responsable de la sanidad mundial. EFE

is/pcc