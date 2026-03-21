Director SciencePo: La UE debe asumir autonomía estratégica plena «en todos los ámbitos»

4 minutos

Catalina Guerrero

París, 20 mar (EFE).- La creciente inestabilidad internacional, marcada por conflictos como las guerras en Ucrania e Irán y los recientes ataques a infraestructuras energéticas, vuelve a poner de relieve la urgencia de que la Unión Europea avance hacia una autonomía estratégica «en todos los ámbitos», dijo el director de SciencesPo, Luis Vassy, en una entrevista con EFE.

Esa autonomía estratégica plena debe ir desde la energía hasta la defensa, estimó Vassy, antiguo director del gabinete de los exministros de Europa y Asuntos Exteriores, Catherine Colonna y Stéphane Séjourné, así como antiguo embajador de Francia en los Países Bajos, y quien tomó las riendas de la prestigiosa universidad francesa el 1 de octubre de 2024.

El franco-uruguayo subrayó que la actual coyuntura confirma una tendencia ya evidente desde la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania: la fuerte dependencia energética del exterior constituye uno de los principales puntos débiles de la UE. «Europa se encuentra en una situación difícil porque importa masivamente energía», constató.

Esta dependencia no solo afecta a la estabilidad económica, sino también, dijo, a la capacidad política y estratégica de la UE. Por ello, consideró imprescindible reorganizar el modelo energético europeo, con una estrategia basada en la diversificación de fuentes y en la apuesta por energías de bajas emisiones.

«El funcionamiento de la sociedad y de la economía descansa sobre la energía», explicó, y defendió que la combinación de energía nuclear y renovables, como la solar y la eólica, constituye la vía más eficaz para alcanzar la descarbonización y la soberanía.

Criticó, por ello, la oposición sostenida durante años a la energía nuclear en Europa. «Lo que queremos es una variedad de fuentes que garanticen bajas emisiones de CO2 y un alto nivel de autonomía, y eso no puede lograrse con energías fósiles», sostuvo.

Relación con Estados Unidos

Vassy abordó también la relación entre Europa y Estados Unidos, y frente a las voces que abogan por un distanciamiento más contundente respecto a Washington, planteó una posición más matizada, al tiempo que subrayó que desde hace años existe un mensaje claro desde el otro lado del Atlántico: Europa debe asumir una mayor responsabilidad sobre su propia seguridad.

Ese mensaje, explicó, ha sido constante a lo largo de diferentes administraciones estadounidenses, desde la presidencia del demócrata Barack Obama, con su decisión de pivotar hacia Asia, hasta etapas más recientes, aunque con tonos distintos. «A veces el mensaje se transmite de forma más amistosa y otras de manera más agresiva, pero es coherente», señaló Vassy, y añadió: «Los que a veces no lo quieren entender son los europeos».

Defensa y soberanía

Consideró que la cuestión de la defensa es el elemento fundamental de la soberanía. Y, en línea con la visión del presidente francés, Emmanuel Macron, defendió que Europa debe desarrollar capacidades militares propias que le permitan tomar decisiones independientes.

«Ser soberano es ser capaz de decidir si se utiliza o no la fuerza», afirmó, subrayando que esta capacidad no implica necesariamente una postura beligerante. «No se trata de convertirse en una potencia agresiva, sino de ser libres», recalcó.

Para Vassy lo esencial es «ser poderoso» y disponer de la capacidad potencial de actuar, incluso si no se ejerce. «Esa posibilidad es la única garantía de libertad», mantuvo, al recalcar que la defensa no debe considerarse un elemento accesorio dentro del proyecto europeo, sino su pilar central.

Francia lleva décadas defendiendo esta posición, intensificada desde la llegada de Macron al Elíseo en 2017, en un contexto ya marcado por señales de repliegue estratégico de Estados Unidos en el primer mandato de su homólogo estadounidense Donald Trump.

Pese a que la necesidad de una mayor autonomía europea es cada vez más reconocida, Vassy advirtió de la brecha existente entre el discurso político y la acción concreta. «Todo el mundo acepta la idea, pero cuando se trata de actuar, es más difícil», dijo.

A su juicio, persiste entre los Estados miembros la tentación de aplazar decisiones estructurales con la esperanza de que el contexto internacional evolucione favorablemente, en particular en lo que respecta a la política estadounidense. Sin embargo, insistió en que se trata de una tendencia de largo recorrido que no va a revertirse a corto plazo. EFE

cat/lmpg/vh

(foto)