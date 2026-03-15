Directora de ‘La voz de Hind’ alza la voz por los palestinos en la alfombra de los Óscar

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- La directora tunecina Kaouther Ben Hania consideró este domingo que los asistentes a la alfombra roja de la 98 edición de los Óscar «están desconectados de lo que pasa en el mundo», según dijo a EFE al llegar a la ceremonia en la que su película ‘La voz de Hind’ está nominada como mejor película internacional.

Ben Hania, que fue una de las primeras en pasar por la alfombra roja, se quejó de que el actor principal de su cinta no pueda asistir a la gala, que se celebra en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) debido a la prohibición para que ciudadanos palestinos entren en Estados Unidos impuesta por el Gobierno de Donald Trump.

«Esto es discriminación por el lugar de nacimiento», subrayó la directora tunecina.

‘La voz de Hind’ es un drama basado en hechos reales que recrea los últimos momentos de Hind Rajab, una niña palestina de seis años que murió por disparos del Ejército israelí cuando estaba junto a varios familiares en un coche, en la ciudad de Gaza en enero de 2024. Y en la película se escuchan las grabaciones reales de las llamadas de la pequeña a la Media Luna Roja.

La cinta compite en el apartado de mejor película internacional con la española ‘Sirat’, la noruega ‘Valor sentimental’, la brasileña ‘El agente secreto’ y la francesa ‘Un simple accidente’.

‘Sinners’ lidera las nominaciones con dieciséis candidaturas, seguida de ‘Una batalla tras otra’, con trece, y de ‘Valor sentimental’ y ‘Frankenstein’, con nueve cada una. EFE

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