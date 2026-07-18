Directora de estadísticas: Reducción de pobreza es principal logro del Gobierno de Petro

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Esneyder Negrete

Bogotá, 18 jul (EFE).- La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, aseguró en una entrevista con EFE que la reducción de la pobreza es el principal avance social del presidente colombiano, Gustavo Petro, aunque advirtió que el próximo Gobierno tendrá como desafío cerrar las profundas brechas de desigualdad.

«Pobreza. Porque sin duda alguna, se hicieron unos esfuerzos muy grandes», dijo al referirse al mayor logro de Petro, cuyo mandato concluiré al próximo 7 de agosto.

Para Urdinola, las cifras muestran que el principal resultado social del cuatrienio fue la reducción de la pobreza y en ese sentido, el DANE destaca que la pobreza monetaria cayó del 31,8 % en 2024 al 28 % en 2025, el nivel más bajo desde que existe la medición, mientras que la pobreza monetaria extrema bajó del 11,7 al 9,6 %.

Asimismo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad del ingreso, pasó de 0,551 a 0,531, su mayor reducción en un año reciente.

No obstante, Urdinola, que dejará el cargo el próximo martes, dos semanas antes de que termine la Presidencia de Petro, subrayó que esos avances no significan que Colombia haya superado sus problemas estructurales, pues las mayores brechas siguen concentradas en las zonas rurales y entre poblaciones históricamente excluidas.

Urdinola sostuvo que esos resultados obedecen principalmente a la mejora de los ingresos laborales y no al aumento de las transferencias estatales, pues «los subsidios monetarios fueron disminuyendo después de la pandemia» y lo que realmente aumentó «fueron los ingresos laborales de los hogares».

«Cuando empezamos a desagregar las cifras aparecen diferencias muy importantes. Los hogares con jefatura femenina presentan mayores niveles de pobreza, al igual que aquellos encabezados por población afrodescendiente, indígena y campesina», explicó.

En ese sentido, sustentó que la reducción de la inequidad debe convertirse en una prioridad del Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y consideró que uno de los principales aportes de la Administración de Petro fue precisamente dotar al Estado de mejores herramientas para medir esas desigualdades.

Legado institucional

Al hacer un balance de su gestión, Urdinola destacó el fortalecimiento de la producción estadística con enfoque diferencial e interseccional, incorporado en la Ley 2335 de 2023.

A partir de esa norma, manifestó, que las estadísticas oficiales deberán incorporar, siempre que sea posible, variables sobre género, pertenencia étnica, discapacidad, campesinado, juventud y diversidades, con el propósito de hacer visibles desigualdades que históricamente no eran medidas.

«Hoy las brechas ya son visibles en las cifras y eso permite diseñar mejores políticas públicas», afirmó.

La funcionaria también recalcó la creación del ciclo censal obligatorio, que establece por ley la realización periódica de los censos económico, agropecuario, de población y vivienda y minero, todos con una periodicidad de diez años.

A su juicio, esa reforma evitará que el país vuelva a pasar décadas sin actualizar información estratégica, como ocurrió con el Censo Económico Nacional Urbano, realizado 34 años después del anterior.

Estadísticas para actuar

Urdinola resaltó igualmente el fortalecimiento de la producción estadística basada en registros administrativos, un modelo que reducirá la carga para ciudadanos y empresas y permitirá obtener resultados con mayor rapidez.

Como ejemplo citó el reciente Censo Económico Nacional Urbano, que caracterizó más de 2,5 millones de unidades económicas, de las cuales más de 41.000 fueron incorporadas mediante registros administrativos, convirtiéndose en el primer censo económico híbrido realizado por el país.

La directora señaló además que la cifra más difícil que produjo el DANE durante su gestión fue la relacionada con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Gracias al trabajo conjunto con la Fiscalía, la entidad logró reconstruir información sobre más de 22.000 víctimas durante una década, lo que permitirá orientar políticas públicas sin recurrir a encuestas que podían revictimizar a menores y sus familias.

«Es probablemente la cifra más dolorosa que produjo esta Administración, pero también una cifra para la acción», manifestó.

Sobre la economía, Urdinola aseguró que las estadísticas muestran una recomposición del aparato productivo, con un mayor dinamismo del sector agropecuario frente a las actividades extractivas, además de cambios permanentes en los patrones de consumo tras la pandemia. EFE

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