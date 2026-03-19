Directora de Inteligencia dice que Trump fue informado de impacto económico ataque a Irán

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Washington, 19 mar (EFE).- La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, aseguró este jueves en el Congreso que el presidente Donald Trump fue informado sobre el posible impacto de la guerra en la economía y en los precios del petróleo y el gas antes de la intervención estadounidense e israelí en Irán.

Gabbard, que comparece en la Cámara de Representantes en una audiencia sobre las amenazas mundiales a la seguridad de Estados Unidos, confirmó que el presidente fue puesto al corriente de las repercusiones que la operación en Oriente Medio podría tener en las cadenas de suministro globales.

Tras confirmar que ella misma estuvo en una de las reuniones en las que Trump recibió la información, insistió en que se dio la alerta sobre los riesgos económicos: «Sí, esas son las evaluaciones de la comunidad de inteligencia, y esas evaluaciones fueron proporcionadas».

La directora de Inteligencia de Trump, que durante su carrera se ha mostrado siempre en contra de intervenir en Irán, dejó claro que sus declaraciones no eran opiniones personales, sino que se ciñen a los análisis de inteligencia, «me pidieron y me exigieron que dejara de lado mis opiniones personales y políticas para garantizar que las evaluaciones de inteligencia no se vieran influenciadas por mis puntos de vista personales».

Afirmó que Irán «mantuvo la intención de reconstruir su infraestructura y su capacidad de enriquecimiento nuclear», y continuó negándose a cumplir con sus obligaciones nucleares con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tras el ataque estadounidense del pasado mes de junio de 2025 contra instalaciones nucleares.

Aunque Gabbard defendió que había cuestiones de las que no podía hablar en una audiencia pública por cuestiones de seguridad, sí reconoció la diferencia de los objetivos bélicos de Estados Unidos e Israel en la intervención en Irán.

«Podemos ver que el gobierno israelí se ha centrado en neutralizar a la cúpula iraní y eliminar a varios de sus miembros, empezando obviamente por el ayatolá, el líder supremo, y siguen centrándose en eso», afirmó para señalar que el objetivo estadounidense es «destruir la capacidad de Irán para lanzar misiles balísticos, su capacidad de producción de misiles balísticos, su Armada, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica y su capacidad para colocar minas».

Además, Gabbard aseguró que le preocupaba la dimisión del director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, que el pasado martes renunció a su cargo por discrepancias sobre la oportunidad de la intervención en Irán, aunque no se pronunció explícitamente sobre si estaba de acuerdo o no con los motivos alegados por Kent en su carta de renuncia.

Un día después de la dimisión, se ha conocido que el FBI está investigando a Kent en relación con supuestas filtraciones de información clasificada.

En la comparecencia ante el Congreso del jueves también asistieron el director del FBI, Kash Patel y el director de la CIA, John Ratcliffe. EFE

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