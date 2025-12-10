Directora del FMI: «China es demasiado grande para depender de exportaciones para crecer»

2 minutos

Pekín, 10 dic (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó este martes en Pekín que China «es demasiado grande» para sostener su crecimiento económico futuro apoyándose en las exportaciones, y urgió al país a acelerar una transición hacia un modelo impulsado por el consumo interno y los servicios.

«China es simplemente demasiado grande para generar mucho crecimiento a partir de las exportaciones», afirmó, al recordar que la depreciación real del yuan y la debilidad de la demanda global han amplificado el peso del sector exterior en 2025.

La funcionaria alertó de que, si la reorientación interna no se acelera, la coyuntura podría provocar que otros países «tomen medidas» para contener las exportaciones chinas.

Georgieva consideró que el próximo plan quinquenal, que regirá la segunda economía del mundo el próximo lustro, ofrece la «oportunidad histórica» de consolidar un nuevo modelo basado en los servicios y la demanda interna.

Aplaudió que Pekín haya empezado a priorizar ese objetivo, pero insistió en que el éxito dependerá de políticas «más determinadas» para impulsar el gasto de los hogares y reforzar la confianza.

La directora apeló jocosamente a los jóvenes chinos: «Los mayores en China están muy comprometidos con el ahorro. Los jóvenes tenéis que ayudar a vuestros padres y abuelos a cambiar esa actitud y convencerlos de que gastar también puede ser patriótico».

Georgieva elogió además la infraestructura digital china y el progreso de la inteligencia artificial en el gigante asiático, pero advirtió del posible impacto de esta tecnología sobre el mercado laboral.

Sobre la política industrial, recomendó que su aplicación debe someterse a «un listón muy alto», ya que incentivos mal dirigidos pueden provocar una asignación ineficiente de recursos, después de que grandes subvenciones estatales a sectores como el de coches eléctricos en China hayan despertado recelos en otros países.

Las palabras de la funcionaria se producen después de que el FMI elevara al 5 % su previsión de crecimiento para China este año tras finalizar su evaluación anual sobre el estado y las perspectivas de la economía del país, en un contexto marcado por la debilidad de la demanda interna, la crisis inmobiliaria o la amenaza de la deflación. EFE

aa/jacb/jgb