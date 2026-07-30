Directora del FMI elogia economía uruguaya, pero avisa que con la estabilidad no basta

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Montevideo, 30 jul (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó este jueves la solidez macroeconómica e institucional de Uruguay, pero instó a sus autoridades a asumir mayores riesgos para impulsar el crecimiento ante los rápidos cambios globales.

Durante su intervención en las Jornadas Anuales de Economía, organizadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) en Montevideo, la titular del FMI elogió el «consenso social» que sustenta la estabilidad del país sudamericano, al considerarlo un gran activo frente a un mundo cada vez más polarizado.

Pese a valorar la resiliencia demostrada por el país, con una deuda pública que ronda el 60 % de su producto interior bruto (PIB) y una matriz eléctrica con un 98 % de energías renovables, Georgieva fue contundente respecto a la necesidad de no conformarse con lo logrado.

«Su estabilidad es una gran publicidad para el país, pero no se puede poner la estabilidad en el refrigerador; realmente se necesita crecimiento», enfatizó.

Georgieva felicitó al ente emisor uruguayo por haber logrado reducir la inflación al 4,5 % y anclar las expectativas del mercado.

Al ser consultada sobre la posibilidad de bajar aún más el rango meta en el corto plazo, recomendó cautela. «Lo que han logrado es realmente impresionante. Manténganlo ahí, denle previsibilidad a la gente. No aconsejaría apresurarse a establecer un nuevo objetivo», advirtió, y sugirió plantear cualquier revisión de este tipo con al menos dos años de anticipación.

La alta funcionaria también se refirió a la dolarización que persiste en el país, donde cerca del 70 % de los depósitos bancarios se mantienen en moneda extranjera.

Georgieva explicó que este comportamiento responde a temores arraigados por crisis pasadas -algo que comparó con la experiencia de su país natal, Bulgaria- y recomendó incentivar el ahorro en pesos uruguayos, asegurando que ofrezcan mejores rendimientos y resulten más atractivos.

«En un mundo de múltiples choques exógenos que no se pueden controlar, el peso y sus políticas es algo que sí pueden controlar», aseveró.

Para alcanzar este desarrollo económico, la economista recomendó a Uruguay mejorar su capacidad logística para servir a sus vecinos, exigir mayor eficiencia de costos en los servicios públicos y preparar activamente a la sociedad para el impacto y las oportunidades de la inteligencia artificial.

Asimismo, pidió simplificar los trámites para acelerar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, eliminando la burocracia que calificó como una «piedra en el zapato». «Protejan su estabilidad, pero añadan un poco más de valentía para el nuevo mundo en el que estamos», concluyó.

La visita de Georgieva al país sudamericano este jueves incluye además una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. EFE

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