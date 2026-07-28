Directora del FMI visita Vaca Muerta, formación más grande de hidrocarburos de Argentina

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Buenos Aires, 28 jul (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó este martes a la provincia de Neuquén para visitar Vaca Muerta, la mayor formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina, en el cierre de una visita de dos días a este país en la que expresó un fuerte respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei.

Georgieva arribó al aeropuerto de Neuquén junto al ministro argentino de Economía, Luis Caputo, y desde allí se trasladó en helicóptero al yacimiento Loma Campana, donde fue recibida por el presidente de la petrolera YPF, Horacio Marín.

La titular del FMI recorrió el área emblema del desarrollo de Vaca Muerta, una de las principales apuestas del Gobierno argentino para incrementar las exportaciones energéticas y el ingreso de divisas.

La visita se produjo un día después de que Georgieva alabara los resultados del plan económico de Milei y afirmara que Argentina está «en una posición mucho más sólida» gracias al «trabajo arduo del Gobierno y de la perseverancia y sacrificio del pueblo argentino».

La directora gerente del FMI también alentó al Gobierno del país suramericano a «mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y destrabar la inversión» para impulsar el crecimiento económico.

Georgieva se reunió el lunes en Buenos Aires con Milei, con el gabinete de ministros y cenó con empresarios del sector financiero, energético e industrial.

Argentina debe al FMI 57.870 millones de dólares, lo que consolida a este país como el mayor deudor del Fondo.

Tras su paso por Vaca Muerta, Georgieva tiene previsto viajar este miércoles a Uruguay para reunirse con el presidente Yamandú Orsi. EFE

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