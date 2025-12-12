Dirigente afgana del COI espera que diálogo con talibanes mejore los derechos de las mujeres

Las autoridades talibanes deben asumir que si quieren ser reconocidas internacionalmente, tienen que respetar los derechos humanos, «incluidos los derechos de las mujeres a la educación y al deporte», señaló en una entrevista con AFP la afgana Samira Asghari, miembro del Comité Olímpico Internacional.

Asghari, quien a sus 31 años vive en el exilio, aboga no obstante por el diálogo con los gobernantes de su país.

El régimen talibán, que defiende que los derechos de las mujeres se rigen por la ley islámica, prohíbe a las niñas y a las mujeres asistir a la escuela más allá de los 12 años y acceder a la mayoría de empleos y servicios públicos, así como practicar una actividad deportiva.

Samira Asghari, que en 2018 se convirtió en el primer miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) de nacionalidad afgana, reconoce que su «situación es bastante desafiante» y que luchar por el deporte femenino afgano «requiere de ciertas precauciones».

– «Creo en la comunicación» –

«Cuando tomas una postura pública por los derechos de las mujeres te conviertes en un objetivo, pero creo firmemente en la comunicación y el compromiso», declaró la exjugadora internacional de baloncesto en un correo electrónico a la AFP.

«Mientras los talibanes sigan siendo una realidad en Afganistán, no podemos perder el tiempo sin hacer nada… He tratado de facilitar las conversaciones entre el COI y aquellos que tienen el poder actualmente, enfocándome en los derechos deportivos de las mujeres y niñas, y particularmente en las niñas de primaria que aún están en Afganistán».

Asghari, hija de una maquilladora y de un exdirigente del comité olímpico afgano, reconoce que «las conversaciones no siempre son fáciles» y que «no se trata de legitimar a ningún gobierno», pero las considera «muy importantes para crear oportunidades para las futuras generaciones de niños y niñas en Afganistán».

Con deportistas afganas repartidas por todo el planeta, la formación de selecciones se vuelve más compleja.

No obstante, un equipo formado por futbolistas afganas refugiadas en Europa y Australia disputó recientemente un torneo organizado por la FIFA en Marruecos.

«Este apoyo a las deportistas de fuera de Afganistán es solo el primer paso, y espero que la FIFA pueda unirse a las conversaciones en curso del COI con los talibanes», dijo.

Según dijo, también tiene esperanza en que los talibanes acaben aceptando la realidad y dejen de ignorar los derechos de las mujeres.

– «Aprovechar pequeñas oportunidades» –

«Es muy difícil para ellos seguir gobernando Afganistán de esta manera a largo plazo y los talibanes deben entender que su aceptación internacional está directamente vinculada al respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres a la educación y el deporte», reivindicó.

Asghari defiende también «aprovechar [las] pequeñas oportunidades» que pueda ofrecer el régimen talibán, como «desarrollar el deporte en las escuelas primarias, adonde las niñas aún pueden asistir hasta sexto grado» (12 años).

«No se trata de aceptar las restricciones de los talibanes, sino de no abandonar a las niñas y mujeres de Afganistán. Tenemos que trabajar con la realidad, mientras seguimos presionando por un cambio fundamental», insistió.

Esto evitaría, según la dirigente olímpica, que haya «otra generación perdida» como ocurrió durante la primera etapa de los talibanes en el poder (1996-2001).

«El futuro de Afganistán es esta joven generación. Necesitamos darles todas las oportunidades que podamos, por pequeñas que sean, y nunca, nunca rendirnos con ellos», concluye.

