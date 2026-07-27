Dirigente norcoreana rechaza los llamados regionales a la desnuclearización

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La poderosa hermana de Kim Jong Un, el líder norcoreano, fustigó el lunes a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por llamar a la desnuclearización de la península coreana, y calificó su postura como «estúpida y necia».

El bloque regional ASEAN expresó la semana pasada su «grave preocupación» por el programa norcoreano de armas nucleares y urgió el diálogo para «lograr una paz y estabilidad duraderas en una península coreana desnuclearizada».

Pero Kim Yo Jong, hermana del líder Kim, expresó en un comunicado su «fuerte descontento con la actitud abiertamente hostil del foro de seguir el pregón de Estados Unidos sobre la ‘desnuclearización'» e ignorar la constitución norcoreana.

«Es un fracaso de pensamiento estratégico y lógico y una manifestación de un sueño loco, estúpido y necio, seguir aferrándose a la ‘desnuclearización de la península de Corea’, que ya ha perdido significado conceptual y práctico», agregó en la declaración divulgada por la agencia oficial KCNA.

Corea del Norte ha insistido en su derecho de desarrollar sus programas nuclear y de misiles balísticos, prohibidos bajo las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Kim Yo Jong, figura clave en las comunicaciones y la diplomacia norcoreanas, afirmó en junio que el programa nuclear norcoreano es «la línea de no retorno».

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