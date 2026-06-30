Dirigente opositor tailandés enfrenta juicio por ley contra insultos al rey

afp_tickers

Compartir

1 minuto

El principal dirigente opositor tailandés y otros nueve legisladores se enfrentan este martes a un juicio por supuestas violaciones éticas debido a sus intentos de reformar la estricta ley que prohíbe insultar a la monarquía.

Entre los 44 acusados, cuyo juicio se inició en la Corte Suprema, figura Natthaphong Ruengpanyawut, cuyo Partido Progresista del Pueblo fue el segundo más votado en las elecciones generales de febrero.

Su partido, que entonces tenía otro nombre, propuso en 2021 una reforma a la ley tailandesa de lesa majestad, que protege al rey y su familia de críticas e impone una sentencia máxima de hasta 15 años de cárcel por violarla.

La Comisión Nacional Anticorrupción presentó en abril una demanda civil ante la Corte Suprema contra 44 personas por supuesta violación de las normas éticas.

De ser declarados culpables, podrían enfrentar la prohibición de por vida de ocupar cargos públicos y ser privados de su derecho a votar durante 10 años.

Los acusados eran miembros del partido Move Forward, disuelto por la corte constitucional tailandesa en 2024 por considerar que su propuesta de reforma legal era un intento de derrocar a la monarquía constitucional.

La mayoría de sus miembros formaron el Partido Progresista del Pueblo, bajo el cual los 10 legisladores enjuiciados fueron reelectos en febrero.

Natthaphong declaró en abril, cuando la Corte Suprema aceptó a trámite el caso, que la reforma «nunca pretendió socavar el sistema democrático bajo la monarquía».

tp/ar/sjc/cms/mas/erl