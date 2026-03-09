Dirigentes de Armenia y Azerbaiyán felicitan al nuevo líder supremo de Irán

(Actualiza con felicitación del presidente de Azerbaiyán)

Tiflis/Bakú, 9 mar (EFE). – El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, felicitaron este lunes a Motjaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Jameneí, por su elección como nuevo líder supremo de Irán, vecino de ambas repúblicas caucásicas.

”Le felicito por su elección como Líder Supremo de Irán. Confío en que los fuertes lazos entre Irán y Armenia continuarán desarrollándose y alcanzarán nuevos éxitos”, reza la felicitación oficial, difundida por el servicio de prensa del Gobierno armenio.

Pashinián también le deseó ”bienestar y paz duradera” al pueblo amigo de Irán.

Aliyev, por su parte, destacó las relaciones de “buena vecindad y amistad” entre los pueblos de ambos países.

”Espero que trabajemos juntos para desarrollar los lazos interestatales basados en el respeto y la confianza mutuos, en consonancia con los intereses de nuestros pueblos”, escribió el líder azerbaiyano en su carta.

Aliyev reiteró su felicitación al hijo de Jameneí y deseó ”paz y prosperidad al pueblo amigo y hermano de Irán”.

La víspera, Aliyev mantuvo una conversación telefónica con el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Mientras Pashinián convocó al Consejo de Seguridad del país en tres ocasiones en una semana a raíz de la guerra en el vecino Irán.

Armenia, que se encuentra en un proceso de normalización de las relaciones con Azerbaiyán y Turquía, por el momento no tiene relaciones diplomáticas con estos países vecinos.

El pequeño país caucásico solo tiene dos formas de comunicarse con el mundo por tierra, que son a través de su frontera con Georgia y con Irán, vitales para la supervivencia del Estado armenio. EFE

