Dirigentes de Libia y Baréin también llegarán a Moscú para cumbre, según fuentes rusas

Moscú, 10 sep (EFE).- El jefe del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed al Menfi, y el rey de Baréin, Hamad bin Isa al Jalifa, llegarán a Moscú en octubre para asistir a la primera cumbre ruso-árabe, informaron hoy fuentes oficiales, citadas por la agencia RIA Nóvosti.

La víspera, se confirmó la participación en el evento, que tendrá lugar el día 15 del próximo mes, del presidente de Siria, Ahmed al Sharaa.

Esta será la primera visita del nuevo mandatario sirio a Rusia desde el derrocamiento del antiguo régimen de Bachar al Asad, quien fuera un aliado clave de Moscú.

Se espera que la cumbre reúna en la capital rusa a varios dirigentes de Oriente Medio y el norte de África, así como otros mandatarios de países que forman parte de la Liga Árabe.

Será el segundo gran evento internacional organizado por Rusia desde el inicio de la operación militar en Ucrania, después de la cumbre del Grupo BRICS en la ciudad rusa de Kazán en octubre de 2024.EFE

