1º de Mayo: exigen en Suiza equidad salarial 01 de mayo de 2018 - 14:20 “¡Igualdad salarial y punto!” Este eslogan movilizó en Suiza a los sindicatos y a sus partidarios este martes 1 de mayo en medio centenar de eventos realizados a lo largo y ancho del país. En la celebración del Día del Trabajo, los manifestantes corearon proclamas en favor de mejores condiciones laborales. En el centro de todos los discursos: los salarios de las mujeres. El principio de la igualdad de remuneración está consagrado en la Constitución desde 1981. Pero las mujeres siguen siendo discriminadas. Su salario es un 7% inferior al de los hombres. En término medio, reciben 600 francos menos al mes, un desequilibrio “absurdo”. Y las empresas que toleran esta diferencia actúan ilegalmente, subrayan los sindicalistas. Discriminación pura “Esta diferencia no puede explicarse por factores objetivos. La experiencia no tiene nada que ver: es pura discriminación”, señala Regula Bühlmann, de la Unión Sindical Suiza (USS). Por eso el Gobierno quiere introducir controles y sanciones para las empresas. Islandia introdujo medidas semejantes. Pero el Consejo de Estados (Cámara alta) suizo no quiere oír hablar de ello. Una mujer siempre puede presentar una queja, aducen los parlamentarios. Sin embargo, subraya Bühlmann, se trata de un largo e incierto proceso que a menudo termina en despido. En el mejor de los casos, los senadores proponen medidas voluntarias. La sindicalista se pregunta: “¿Es opcional el límite de alcohol en la sangre? ¿Y la velocidad en la autopista?” Logros en riesgo Los ataques a los logros de los empleados son demasiado frecuentes, denuncia por su parte el presidente del Sindicato del Personal del Transporte (SEV), Giorgio Tuti. Cita como ejemplo la reforma de las prestaciones complementarias y de la AVS. La derecha quiere imponer ahora una edad de jubilación más alta para las mujeres, pero sin compensación financiera. En su opinión, la derecha también quiere ahorrar en los servicios públicos, especialmente en los medios de comunicación y el transporte. Los Ferrocarriles Suizos (CFF) suprimen 1 400 puestos de trabajo y aún quiere hacer ahorros a expensas de los trabajadores mediante la remodelación del convenio colectivo. La dirección quiere disminuir los salarios, reducir las vacaciones y aumentar las horas de trabajo, deplora Tuti. “La dirección juega con fuego”, añade Paul Rechsteiner, presidente del USS. El director gana millones y presiona a sus empleados. El dirigente sindical amenaza con una huelga. Locura Las desigualdades empobrecen, enferman y criminalizan a la sociedad, advierte por su parte el diputado Corrado Pardini. Frenan la innovación. “Es nuestro trabajo detener esta locura”. Los empleados a menudo saben más y mejor que los gerentes y los tiburones financieros, concluye el socialista.