Disminuyen los bloqueos en Francia, pero los agricultores siguen descontentos

(Actualiza con datos de las movilizaciones)

París, 20 dic (EFE).- La situación en las carreteras francesas mejoró este sábado frente a los días precedentes, con menos bloqueos, tras la llamada a una tregua navideña de las protestas de los agricultores, que aún así advierten al Gobierno de que siguen descontentos.

En total, durante la jornada, se registraron 59 acciones de fuerza en todo el país, en especial en la zona suroeste, en las que participaron cerca de 1.700 trabajadores del campo con casi 600 vehículos agrícolas, según indicaron fuentes de los servicios de seguridad a la cadena BFMTV.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, trató de tender un nuevo puente con los sindicatos agrarios al final de la jornada del viernes, con un mensaje a las organizaciones en el que propuso nuevas reuniones para comienzos de enero, tras las celebradas esa misma mañana en París para establecer la tregua navideña.

En su mensaje, Lecornu también prometió un fondo de ayudas dotado con 11 millones de euros (frente a los 10 comprometidos anteriormente) para «hacer frente al impacto económico inmediato» de las medidas de contención de la epidemia de dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado vacuno en el suroeste del país, en especial el sacrificio completo de los animales en las explotaciones donde se detectan casos.

El primer ministro también pidió, según la emisora pública Franceinfo, a los prefectos (delegados del gobierno) que «suspendan, hasta nuevo aviso, cualquier control de los agentes del Estado» en las explotaciones afectadas por la campaña de vacunación, «salvo que exista una razón imperiosa».

Como respuesta, el principal sindicato agrario francés, la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), recordó que ellos siempre optan por «la responsabilidad» y «el trabajo de fondo» con proposiciones concretas, pero lamentaron que no haya más compromisos operativos suplementarios por parte del Ejecutivo.

«Las respuestas esperadas, en particular sobre las indemnizaciones por los animales bloqueados, la seguridad económica de las explotaciones o el apoyo a los productores de cereales, no se han producido. Las cuentas no cuadran», señaló la FNSEA en un comunicado anoche en sus redes sociales.

El sindicato señaló que esperan un documento de propuestas antes de la primera semana de enero y que, «de lo contrario, asumirá sus responsabilidades y decidirá el seguimiento que dar a la movilización».

Mientras, en el suroeste, la situación experimentó una mejora «con el levantamiento progresivo» de buena parte de los bloqueos que se vinieron dando desde la semana pasada, según señaló Vinci Autoroutes, gestora de las autopistas francesas.

Pero persistieron las perturbaciones en la autopista A64 (Toulouse-Bayona), cerrada en unos 180 kilómetros entre los enlaces de Montréjeau y Briscous, y más puntualmente hay también problemas en la A10 (París-Burdeos). EFE

