Disney estrenará ‘Ice Age: Boiling Point’ el 5 de febrero de 2027

Miami (EE.UU.), 30 ago (EFE).- Disney anunció este sábado que estrenará el 5 de febrero de 2027 la película ‘Ice Age: Boiling Point’ (La era de hielo: Punto de Ebullición), que será la sexta entrega de esta saga de animación.

«¡La Era de Hielo: Punto de Ebullición se acaba de anunciar en Destination 23 ! Llegará a los cines el 5 de febrero de 2027, la nueva aventura lleva a la manada a visitar rincones nunca antes vistos del peligroso Mundo Perdido.», informó Walt Disney Studios en la red social X.

El estreno de la película estaba previamente programado para diciembre de 2026. Disney había informado sobre el comienzo de la producción en noviembre de 2024 durante un evento en Brasil.

Esta nueva entrega volverá a contar con las voces de Ray Romano (Manfred), Queen Latifah (Ellie) y John Leguizamo (Sid), además de Denis Leary (Diego) y Simon Pegg (Buck), según medios especializados.

Disney no ha desvelado por el momento detalles sobre la trama de la sexta película de esta saga, que sigue las aventuras de una manada compuesta por dos mamuts, un perezoso y un smilodon, entre otros animales, por la Tierra helada.

La saga comenzó en 2002 con el estreno de la película original. La quinta y última cinta hasta la fecha salió en cines en 2016.EFE

