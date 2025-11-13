Disney gana 12.404 millones de euros en 2025, un 149 % más interanual

Nueva York, 13 nov (EFE).- La compañía Walt Disney anunció este jueves un beneficio neto de 12.404 millones de dólares en su ejercicio 2025 -no sigue el calendario natural-, un 149 % más que el año anterior.

El gigante del entretenimiento estadounidense reportó una facturación de 94.425 millones de dólares en los doce meses terminados el 28 de septiembre, un 3,3 % más interanual, según un comunicado.

Por segmentos, registraron más ingresos este año que el anterior, liderados por el de entretenimiento (42.466 millones de dólares, un 3 % más) y experiencias (36.156 millones de dólares, un 6 % más), mientras que deportes no vio casi movimiento al alcanzar unos ingresos de 17.672 millones de dólares.

En el cuarto trimestre, el que más seguían hoy los analistas de Wall Street, la compañía registró un beneficio neto de 1.313 millones de dólares, un 185 % más respecto al mismo tramo de 2024, y una facturación de 22,464 millones de dólares, un 0,48 % menos interanual.

El director ejecutivo de The Walt Disney Company, Robert A. Iger, anotó que este fue «otro año de grandes avances».

«Nuestra estrategia, junto con nuestra cartera de negocios complementarios y un sólido balance general, nos permite seguir invirtiendo en ofertas de alta calidad para nuestros consumidores y aumentar la rentabilidad para nuestros accionistas, y me complace que hayamos alcanzado numerosos logros este año fiscal para posicionar a Disney de cara al futuro», añadió.

No obstante, las acciones de la compañía bajaban un 6 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, ya que los resultados de la compañía de Mickey Mouse han superando las expectativas de los analistas en cuanto a beneficios, pero no han alcanzado las previsiones de ingresos, debido al impacto negativo de sus cadenas de televisión y a una floja cartelera de estrenos cinematográficos en su división de entretenimiento. EFE

