Disney gana 7.287 millones de dólares en nueve meses, un 34,2 % menos

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Nueva York, 5 ago (EFE).- El gigante del entretenimiento The Walt Disney Company ganó 7.287 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 34,2 % menos interanual, según anunció la compañía este miércoles.

De acuerdo con un comunicado publicado antes de la apertura de Wall Street, el conglomerado tuvo una facturación acumulada de 76.397 millones de dólares en esos nueve meses, un 6 % más.

En el tercer trimestre, el más seguido por los analistas, Disney obtuvo un beneficio neto de 2.638 millones de dólares (un 49,9 % menos interanual) y unos ingresos de 25.248 millones de dólares (un 7 % más).

De esos ingresos, 11.345 millones de dólares correspondieron al área de entretenimiento y 9.968 millones a la de experiencias.

En tanto, la compañía superó las expectativas de Wall Street en cuanto a beneficios, pero quedó ligeramente por debajo de las estimaciones de ingresos.

«A nivel nacional, nos está yendo muy bien en este momento», declaró a CNBC el director financiero de Disney, Hugh Johnston, quien señaló que la afluencia a los parques en Estados Unidos aumentó un 3 % y el gasto por persona creció un 4 %.

Johnston también destacó la «muy elevada afluencia» en Walt Disney World, en Orlando (Florida).

Por otro lado, el negocio de ‘streaming’ de entretenimiento de Disney (compuesto principalmente por Disney+ y Hulu) volvió a registrar ganancias. Los ingresos de este segmento aumentaron un 11%, hasta los 5.530 millones de dólares, durante el trimestre.

Las acciones de Disney subieron aproximadamente un 3 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. EFE

syr/psh