The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Disney invertirá mil millones de dólares en OpenAI y dejará que ChatGPT use sus personajes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 11 dic (EFE).- Disney anunció este jueves que invertirá mil millones de dólares en OpenAI y permitirá que las herramientas de plataforma de inteligencia artificial (IA), como ChatGPT y Sora, utilice sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios.

Este acuerdo de licencia de tres años permitirá a los usuarios generar videos de más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar. EFE

syr/jco/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR