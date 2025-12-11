Disney invertirá mil millones de dólares en OpenAI y dejará que ChatGPT use sus personajes

1 minuto

Nueva York, 11 dic (EFE).- Disney anunció este jueves que invertirá mil millones de dólares en OpenAI y permitirá que las herramientas de plataforma de inteligencia artificial (IA), como ChatGPT y Sora, utilice sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios.

Este acuerdo de licencia de tres años permitirá a los usuarios generar videos de más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar. EFE

