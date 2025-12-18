Disney negocia con OpenAI, Google se fija en Ecuador y otros clics tecnológicos en América

Gustavo A. Delvasto D.

Bogotá, 18 dic (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Disney negocia con ChatGPT para replicar sus personajes

Disney anunció que invertirá mil millones de dólares en OpenAI y permitirá que las herramientas de la plataforma de inteligencia artificial, como ChatGPT y Sora, utilice sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios.

Este acuerdo de licencia de tres años permitirá a los usuarios generar videos de más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar, algo que la empresa de Mickey Mouse calificó como «un acuerdo histórico» para traer personajes emblemáticos de todas las marcas al mundo IA.

OpenAI lanza un ChatGPT Images más «fácil y entretenido»

OpenAI presentó una nueva versión de ChatGPT Images, GPT Image 1.5, que cuenta con «mayor calidad, edición más precisa y velocidades de generación hasta cuatro veces más rápidas», en medio de la feroz competencia que mantiene con Nano Banana Pro, el modelo de Google basado en Gemini 3.

Sam Altman, CEO de la empresa, puso como ejemplo en X una fotografía suya como modelo de calendario de bomberos, trabajada en GPT Image 1.5, que, según aseguró, creará de forma fácil «imágenes entretenidas», más rápidas y con nuevas capacidades de edición.

¿Un sindicato de Hollywood para las IA?

Un grupo de expertos en Hollywood y, por ahora, 500 firmantes, se unieron para la Coalición de Creadores sobre IA (CCAI), con el objetivo de impulsar un uso responsable de la inteligencia artificial que proteja la creatividad humana, el empleo y los derechos de los artistas.

La coalición, que dice que «no implica un rechazo total a la IA», buscará establecer «estándares compartidos, mejores prácticas, así como protecciones éticas y artísticas para cuando se use IA» en el entretenimiento, según detalló la organización en su web, donde se mencionan algunas celebridades firmantes como Joseph Gordon-Levitt, Kirsten Dunst, Natalie Portman, Cate Blanchett, Ben Affleck y Guillermo del Toro, entre otros.

Piden «soberanía digital» ante poder de las tecnológicas

La ONG española Fundación Cibervoluntarios pidió en la ONU recuperar el espíritu original de internet y garantizar una «soberanía digital ciudadana» frente al creciente poder de las corporaciones tecnológicas.

En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS+20), en Nueva York, la presidenta de la fundación, Yolanda Rueda, advirtió que la tecnología se está concentrando en «menos manos», que el algoritmo lleva a que el mundo del usuario «sea más pequeño» y pidió que la ciudadanía pueda “estar en el diseño de las herramientas».

Nvidia compra software y se enfoca en IA de acceso gratuito

Nvidia anunció la compra de la empresa de software de IA SchedMD como parte de la estrategia del fabricante de chips para reforzarse en tecnologías de código abierto y aumentar las inversiones en IA.

El software es una tecnología de acceso gratuito ya que las compañías suelen vender el soporte de ingeniería y el de mantenimiento. La adquisición supone «reforzar el ecosistema» de software de código abierto para «catalizar la innovación de IA en todas las industrias y a cualquier escala», según Nvidia.

Florida se planta ante Trump y busca regular las IA

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que insistirá en regular la inteligencia artificial (IA) en ese estado, pese a una orden del presidente Donald Trump para que solo haya una normativa federal.

El funcionario republicano, quien aseguró que no se entregan «las riendas a cosas que no podemos controlar», minimizó los efectos de la orden de Trump -quien busca crear un equipo de litigio para demandar a los estados que generen su propia legislación-, y propuso crear la ‘Carta de derechos de IA’, donde se impediría que los contribuyentes del estado asuman el costo de los centros de datos.

Ecuador y Google por «la salud de los ecosistemas»

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en Ecuador, fue escogida por Google para realizar una investigación sobre el cambio climático mediante el uso de la inteligencia artificial y el AlphaEarth, un nuevo conjunto de datos abiertos creado por Google DeepMind para procesar y analizar la cobertura terrestre con un nivel de detalle inédito.

«Se realizará un estudio innovador para evaluar la salud de los ecosistemas y entender su respuesta al cambio climático», dijo Franz Pucha, investigador responsable del proyecto, que obtendrá información a través de torres Eddy Covariance, de más de veinte metros de altura, instaladas en los bosques secos y húmedos del sur del país suramericano. EFE

