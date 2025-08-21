Disparan a conductor de bus en Lima durante paro de transportistas contra la criminalidad

3 minutos

Lima, 21 ago (EFE).- Un conductor de autobús fue víctima de disparos de arma de fuego en Lima mientras trabajaba este jueves, jornada en la que se lleva a cabo un paro minoritario de transportistas en protesta contra el aumento de las extorsiones al sector del transporte en la capital peruana.

El Ministerio de Salud informó que el chofer, de 47 años, fue herido de bala en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado de Lima, y debido a su estado de salud fue trasladado a un hospital especializado.

Por su parte, el Ministerio del Interior informó que dispuso el despliegue inmediato de un equipo especializado de la Policía Nacional del Perú (PNP) para ubicar y capturar a los responsables «del atentado ocurrido contra un transportista en San Juan de Lurigancho», y agregó que también realizan las diligencias correspondientes con personal de criminalística.

Desde el año pasado, asociaciones de transporte han convocado varios paros en Lima, con mayor y menor seguimiento, para protestar contra el aumento de extorsión, violencia e incluso homicidios por parte de delincuentes en su sector.

Este jueves, el tráfico circuló con normalidad en Lima, y medios locales reportaron que los usuarios no sintieron de manera significativa el paro.

El jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe, destacó que se desplegaron más de 2.550 agentes en 12 puntos estratégicos de la capital desde las 4.00 hora local (9.00 GMT) para garantizar la seguridad de los usuarios durante la protesta.

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, aseguró que unos 20.000 vehículos no iban a circular este jueves por las calles de Lima.

Señaló que la protesta se acató al 50 % y que esta convocatoria no buscaba fines políticos ni sectoriales, sino reclamar una respuesta efectiva de las autoridades frente a la delincuencia y las extorsiones que afectan a conductores y empresas de transporte.

«Las autoridades no articulan, no hay una lucha frontal contra la criminalidad que azota a nivel nacional”, declaró a medios locales.

Valeriano agregó que el ataque al conductor en San Juan de Lurigancho, que trabajaba en la empresa Santa Catalina, demuestra la vulnerabilidad en la que trabajan los chóferes.

«Exigimos que se pongan a trabajar en bien de la ciudadanía que día a día se desangra», dijo.

El ministro de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval, que el miércoles creó un grupo de trabajo para contrarrestar el incremento de la inseguridad en el transporte de Lima y Callao, sostuvo a primera hora que el paro «no existe» y que el 90 % de las unidades de transporte está trabajando.

“El día 21 el transporte será normal y regular en Lima y Callao. Los transportistas formales saldrán a trabajar como todos los días, ese es el acuerdo y hago este anuncio a quienes han estado preocupados por la difusión de una convocatoria al paro ese día”, indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la víspera.

Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, afirmó en Canal N que el paro no iba a tener una gran acogida por parte del gremio, por lo que no suspendieron las clases.

«Este paro ha fracasado de manera contundente. Se aprecia el compromiso de las familias de Lima por seguir adelante con sus actividades» dijo Quero. EFE

pbc/fgg/cpy