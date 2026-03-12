Disparan contra un activista ambiental en el oeste de México

3 minutos

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- El periodista y activista ambiental Erick Eduardo Saracho Aguilar resultó herido tras un ataque armado ocurrido en el municipio de Bahía de Banderas, en el estado mexicano de Nayarit, en el oeste del país, según han informado las autoridades este jueves.

De acuerdo con reportes preliminares, la agresión ocurrió el miércoles en la comunidad de San Francisco, también conocida como San Pancho, cuando Saracho regresaba a su domicilio después de haber dejado a su hija en la escuela.

Conforme a testimonios citados por medios locales, un vehículo estacionó frente a la vivienda del activista y cuando este salió para averiguar quién se encontraba en el automóvil, un sujeto descendió y abrió fuego en su contra.

El periodista logró cubrirse con los brazos durante la agresión, por lo que resultó herido en ambas extremidades. Vecinos solicitaron auxilio a los servicios de emergencia y Saracho fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit ha informado de que ha abierto una de investigación por el delito de tentativa de homicidio con el objetivo de identificar y detener a los responsables.

“Recibido el reporte sobre el hecho delictivo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos procesaron la escena y recogieron los indicios, dándose inicio a las investigaciones correspondientes por el delito de tentativa de homicidio y lo que resulte”, indica la dependencia en un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión.

Saracho es conocido en la región por su trabajo como periodista y defensor del medioambiente, además de ser director de la organización civil Alianza Jaguar A.C., dedicada a la protección de la fauna silvestre, los espacios naturales y la biodiversidad en la zona turística de la Riviera Nayarit.

Tras el atentado, la organización ha condenado el ataque contra su director y ha señalado que la agresión no solo afecta al activista, sino también a quienes defienden el medioambiente.

En un mensaje difundido en redes sociales, la asociación exige a las autoridades una investigación “inmediata, exhaustiva y transparente” para identificar y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales.

“La defensa del medioambiente no es un delito ni debería representar una amenaza”, indica la organización, que también ha mostrado solidaridad con el periodista y su familia.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido en diversas ocasiones sobre los riesgos que enfrentan periodistas y activistas ambientales en distintas regiones de México, particularmente en contextos donde confluyen intereses económicos y disputas territoriales. EFE

csr/afs/icn